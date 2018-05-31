Dış Ticaret Açığı 6,69 Milyar Dolar Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. İhracat nisan ayında 13.87 milyar dolar olurken, ithalat 20.56 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ise 6.69 milyar dolar oldu. Sonuçlar piyasa beklentilerine paralel geldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Nisan ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 13 milyar 869 milyon dolar, ithalat yüzde 15,6 artarak 20 milyar 554 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 35,6 artarak 6 milyar 685 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Nisan ayında yüzde 72,3 iken, 2018 Nisan ayında yüzde 67,5'e geriledi.