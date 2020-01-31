Dış ticaret açığı 2019'da 31 milyar dolara geriledi (2)

31.01.2020 10:25 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:26

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; dış ticaret açığı 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 43.5 azalarak 55 milyar 126 milyon dolardan, 31 milyar 174 milyon dolara geriledi. Bu dönemde ihracat 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.1 artarak 171 milyar 531 milyon dolara yükseldi, ithalat ise yüzde 9.1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılındaki yüzde 75.3'den 2019 yılında yüzde 84.6'ya çıktı.TÜİK verilerine göre ihracat, Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.4 artarak 14 milyar 694 milyon dolara, ithalat ise yüzde 14.9 artarak 19 milyar 19 milyon dolara yükseldi. Böylece, aylık dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 57.6 artarak 2 milyar 744 milyon dolardan, 4 milyar 325 milyon dolara yükseldi.Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, Aralık ayında imalat sanayinin payı yüzde 93, tarım ve ormancılık sektörünün payı yüzde 4.4, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.8 ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 0.5 oldu. Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, ara mallarının payı yüzde 75.4, sermaye mallarının payı yüzde 14.2 ve tüketim mallarının payı yüzde 10.2 oldu.İhracatta 2019 yılında ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 15 milyar 435 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 870 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 9 milyar 300 milyon dolar ile İtalya, 8 milyar 999 milyon dolar ile Irak ve 8 milyar 58 milyon dolar ile ABD izledi ve ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30.7'sini oluşturdu.Buna karşılık, ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Rusya'dan yapılan ithalat 22 milyar 454 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 18 milyar 497 milyon dolar ile Çin, 17 milyar 976 milyon dolar ile Almanya, 11 milyar 186 milyon dolar ile ABD ve 8 milyar 612 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat da, toplam ithalatın yüzde 38,8'ini oluşturdu.Genel ticaret sistemine göre ihracat, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.2 artarak 180 milyar 718 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9.1 azalarak 210 milyar 261 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.9 artarak 15 milyar 684 milyon dolar, ithalat yüzde 19.3 artarak 19 milyar 971 milyon dolar olarak gerçekleşti. (Grafik - Tablo)

Kaynak: DHA

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