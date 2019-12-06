Diş tedavisi gören engelliler için hastanede sürpriz etkinlik

06.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:40

Adana'da diş hastanesi yönetimi ve çalışanları, tedavi gören engellilerle düzenlenen etkinlikte buluştu.

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde tedavi gören engelliler için etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte hastane yöneticileri ve çalışanları engelliler ve aileleriyle bir araya geldi.

Hastane Başhekimi Nilay Fevziye Medeni, etkinliğe katılan engellilere gül verdi.

Etkinlikte konuşan Medeni, hastanenin açıldığı 2015 yılından bu yana bin 327'si engelli olmak üzere 3 bin 508 hastanın genel anestezi altında diş tedavisinin yapıldığını ifade etti.

Hastane idaresi olarak engellilerin, sağlıklı ve mutlu gülüşlere sahip olmasını amaçladıklarını belirterek, "Hep birlikte engelleri kaldıralım, birlik olalım ve hayata sağlıklı gülüşler bırakalım." şeklinde konuştu.

Etkinlik sonunda engellilerin de katılımıyla pasta kesildi.

Kaynak: AA