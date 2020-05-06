Diş sağlığı için içecek seçimine dikkat edilmeli
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Diş sağlığı için içecek seçimine dikkat edilmeli

Diş sağlığı için içecek seçimine dikkat edilmeli
06.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:46

Global Diş Hekimliği Derneği Başkanı Zafer Kazak, diş sağlığı için içecek seçimine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Global Diş Hekimliği Derneği Başkanı Zafer Kazak, diş sağlığı için içecek seçimine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Kazak, yazılı açıklamasında, bazı içeceklerin dişleri lekelemenin yanı sıra diş minesini yumuşatabildiğini, bunun da dişlerin hassaslaşmasına ve kolay çürümesine neden olabildiğini aktardı.

Diş sağlığı için en iyi seçeneğin su olduğuna işaret eden Kazak, şunları kaydetti:

"Su, sağlıklı bir seçenek olmasının dışında içildiği anda ağız boşluğunda kalan yiyecekleri, asitleri, bakterileri ve şekerleri yıkayarak dişleri temizlemeye yardımcı olur. Ağızdaki pH dengesini düzenler. Ayrıca dişleri çürümeye karşı koruyan mineraller içeren tükürüğün artmasına da yardımcı olur."

Kazak, asit ve şeker içeren meyveli sodaların diş minesini yıpratabildiğini, meyve sularının da doğal bir meyveden çok daha fazla asit içerdiğini anlattı. Kazak, meyve suyunda şekeri düşük seçeneklerin tercih edilebileceğini veya meyve suyuna yarısı oranında su ekleyerek asit ve şeker oranının düşürülebileceğini ifade etti.

Sebze suyu hazırlarken en sağlıklı alternatiflerin ıspanak, lahana, kereviz, maydanoz, brokoli ve salatalık olabileceğini belirten Kazak, bu sebzelerin kalsiyum, C vitamini ve diş eti problemleriyle savaşmaya yardımcı olan B vitamini içerdiğini vurguladı.

"Buzlu çay sağlıklı bir alternatif değil"

Zafer Kazak, çay türlerinin diş üzerindeki etkisinin farklı olduğuna değinirken, şu bilgileri verdi:

"Yeşil çayın çürümeyi önleme ve diş eti sağlığı üzerine olumlu etkileri saptanmıştır. Demlenmiş siyah çaylar 5.5'in üzerinde bir pH'a sahiptir. Bu, onları diş minesi için daha güvenli hale getirdiği için bolca tüketilmesinde sakınca yoktur. Birçok buzlu çay düşük bir pH'a sahiptir, bu nedenle diş minesi için zararlı etkileri vardır. Ayrıca bazı buzlu çaylar yüksek seviyede şeker içerikleri nedeniyle dişler için sağlıklı bir alternatif değildir."

Kazak, maden sularının 2.74 ve 3.34 arasındaki düşük pH seviyelerinin, diş mineleri için bir şişe portakal suyundan daha aşındırıcı olabildiğini anlattı.

Sütün, dişleri ve kemikleri güçlendirmeye yardımcı kalsiyum yönünden zengin ve içeriğindeki kazeinin diş minesini güçlendirerek diş çürümesine engel olduğunu aktaran Kazak, sporcu içeceklerin çoğunun, bazı gazlı içeceklerden daha fazla şeker içerdiğine işaret etti.

Kaynak: AA

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