Diş protezi yaparken yaptığı besteler yüz binlerce kez dinleniyor Bursa'da diş teknikerinin diş protezi yaparken yazdığı besteler yüz binlerce kez izleniyor.

Bursa'da diş teknikerinin diş protezi yaparken yazdığı besteler yüz binlerce kez izleniyor.

40 yıldır diş protezi imalatı yapan Bülent Irkörücü, farklı bir kabiliyetiyle ön plana çıkıyor. Kendi işini yaparken yanında kağıt kalem bulunduran tekniker, kısa sürede şarkı bestesini çalışırken yapabiliyor. Bu zaman kadar 40'in üzerinde şarkı bestesi yapan Irkörücü'nün bestelerini Bursa'da mahalli sanatçılar seslendiriyor. Bu şarkıları Youtube'de bulunan kanalında paylaşan teknikerin şarkıları çok sayıda izlenme alıyor.

Beste yapmakta hiç sıkıntı çekmediğini ifade eden Bülent Irkörücü, "Ben uzun yıllardır diş teknikeri olarak çalışıyorum. Ben kendi işimi yaparken kalem kağıt yanımda durur, çalışırken bir anda aklıma gelen şarkı sözünü hemen yazıya dökerim. Bazen bir saatte bir beste yaparken bu bazen bir haftayı bulabiliyor. Ben yazdığım şarkıları mahalli sanatçılara seslendiriyorum. Bu şarkıları Youtube kanalıma atıyorum. Burada şarkılar yüz binlerce dinleme alıyor" dedi.

Diş doktoru kızı Buse Kırcı ise, "Babamın bu özelliğinden ailece çok mutluyuz. Babam bir ortama girince ilk önce bir kaç bestesini dinlettikten sonra bizimle sohbet etmeye başlıyor. Eğlenceli bir ortam oluşmuş oluyor. Gün içinde beni arayıp böyle bir beste yaptım, nasıl diye soruyor. Hayatımızın içinde hep müzik var" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA