Dış politikanın nabzı 18-20 Haziran'da Antalya Diplomasi Forumu'nda atacak

Türkiye, dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarını, dışişleri bakanlarını, bölgesel ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini, iş insanlarını, kanaat önderlerini ve akademisyenleri 18-20 Haziran'da gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) ağırlayacak.

Türkiye, dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarını, dışişleri bakanlarını, bölgesel ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini, iş insanlarını, kanaat önderlerini ve akademisyenleri 18-20 Haziran'da gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) ağırlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak forumunun ana teması, "Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar" olarak belirlendi.

Geçen yıl Antalya'da yüz yüze düzenlenmesi planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ADF'nin, her yıl düzenlenerek kurumsallaşması ve diplomasi alanında referans gösterilen bir diyalog platformu olması hedefleniyor.

Dünyanın gündemindeki en önemli bölgesel ve küresel meselelerin serbest bir platformda çözüm odaklı tartışılacağı forum, liderlere, siyasetçilere, önde gelen akademisyenlere, düşünürlere, kanaat önderlerine, diplomatlara ve iş insanlarına uluslararası sorunları diplomasi penceresinden ele alacakları bir tartışma alanı sunacak.

Devlet ve hükümet başkanları, dışişleri bakanları, bölgesel ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, akademisyen ve öğrencilerle medya ve iş dünyasından temsilciler ADF'de bir araya gelerek bu konuları serbest düşünce ortamında tartışabilecek.

Bölgesel ve uluslararası gelişmeler panellerde masaya yatırılacak

ADF Koordinatörü ve Enformasyon Genel Müdürü Büyükelçi Murat Karagöz, basın mensuplarına yaptığı bilgilendirme toplantısında, gelecekle ilgili yeni fikirlerin ve eğilimlerin oluşmasına katkıda bulunması hedeflenen forumda bu yıl katılımcıların davet usulüyle yer alacağını belirtti.

Karagöz, ADF'nin resmi görüşlerden ve bugünü tartışmaktan ziyade bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında yarınlara ışık tutabilmek amacıyla düzenlenen bir platform olduğunu belirterek, "Bu itibarla gerek coğrafi, gerek tematik güncel uluslararası ilişkilere domine eden bir tartışma cereyan etmesini arzu ediyoruz." dedi.

ADF'nin nihai programı ve katılımcıları netleştiğinde, "https://antalyadf.org/" adresinden bilgi paylaşılacağını belirten Karagöz, forumun İngilizce düzenleneceğini ancak bütün oturumlarda Türkçe ve Fransızca simultane çeviri yapılacağını söyledi.

Karagöz ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı oturumun bu iki dile ek olarak İspanyolca, Arapça ve Rusça'ya da tercüme edileceğini belirtti.

ADF'nin Kovid-19 salgınına karşı tüm tedbirler alınarak bu yıl fiziki ortamda düzenlenmesi için özel çaba sarf edildiğini dile getiren Karagöz, bu konuda Sağlık Bakanlığı ile istişare içinde olunduğunu ve sağlık rehberi hazırlandığını kaydetti.

"Doğu Akdeniz İçin Bölgesel Konferans" temasıyla panelin de düzenleneceği ADF'de, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, şu oturumlarda ele alınacak:

"Salgın Döneminde Tek Taraflı, Bölgesel ve Küresel Perspektifler, Güney Kafkasya: Bölgesel Barış ve İşbirliği için Yeni Fırsatlar, Balkanlar'da Komşuların Ortak Bakışı, Transatlantik İlişkilerde Yeni Döneme Girilirken Avrupa'nın Geleceği, Ortadoğu ve Körfez: Sürdürülebilir Bir Gündeme Doğru, Yeniden Asya ve Asya'da Bölgesel İşbirliği, Enerji: Bizi Nasıl Bir Gelecek Bekliyor?, Afrika'yla Kurulan Ortaklıklar ve Karşılıklı Kazanımlar, Mülteciler ve Göçmenlerle İnsani Yaklaşım, Barış ve Kalkınma Alanında İş Dünyasının Rolü/Ekonomi Diplomasisi, Dönüşen Terörizm Tehdidi, Aşırıcılık ve Ayrımcılıkla Mücadele, Sanal Dünyada Bilgi Kirliliği ve Yalan Haber Olgusu, Barış Arayışlarına Kadınların Katkıları, Gençlik Oturumu."

Forum alanında, Türkiye ve dünya tarihinde diplomasinin önemli köşe taşlarını oluşturan olay ve kişilere ilişkin "diplomasi tüneli" dahil bazı sergilerin de yer alması düşünülüyor.

Panelerin yanı sıra forumda özel konukların ağırlanacağı, yuvarlak masa toplantılarının düzenleneceği ve mülakatları içeren faaliyetler de yer alacak.

Diplomasi maratonu 20 Haziran'da sona erecek

Antalya'da Nest Kongre Merkezi'nde düzenlenmesi planlanan ADF, 18 Haziran'da öğleden sonra Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açış konuşmasıyla başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcılara hitap etmesi öngörülen ADF'nin, devlet ve hükümet başkanlarının, katılımcıların yer alacağı panellerle devam etmesi, Erdoğan'ın konukları için akşam yemeği düzenlemesi planlanıyor.

Forumun ikinci gününde ise saat 10.00'dan itibaren panellerin eş zamanlı oturumlar şeklinde yapılması ve akşam Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde resepsiyon verilmesi planlanıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından üniversite öğrencilerinin de katılacağı ADF, "gençlik forumu" kapsamında düzenlenecek bazı faaliyetlerle 20 Haziran'da sona erecek.

ADF süresince her gün Kovid-19 testi yaptırılacak

ADF'ye yurt içinden ya da yurt dışından gelecek katılımcılar ile basın mensuplarının 48 saat önce yaptırdıkları Kovid-19 testini yetkililere sunması ve ADF süresince her gün forum alanında kurulacak merkeze giderek test yaptırması gerekecek.

Gazeteciler için akreditasyon başvuruların 25 Mayıs'ta başlatılması öngörülen ADF kapsamında, basın mensuplarının güvenli turizm koşullarını taşıyan bir otelde konaklaması ve otelden forum alanına ulaşımlarına ilişkin düzenlemeler de yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu