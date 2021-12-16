Diş kliniğinden tıbbi malzeme çaldı, polis operasyonuyla yakalandı - Haberler
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Diş kliniğinden tıbbi malzeme çaldı, polis operasyonuyla yakalandı

Diş kliniğinden tıbbi malzeme çaldı, polis operasyonuyla yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'da, kar maskesiyle girdiği klinikten diş pensesi, diş taşı temizleme aleti ve diş protezi yapımında kullanılan tıbbi malzeme çalan şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.

VAN'da, kar maskesiyle girdiği klinikten diş pensesi, diş taşı temizleme aleti ve diş protezi yapımında kullanılan tıbbi malzeme çalan şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.

Çaldıran ilçesindeki diş kliniğinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Klinikte inceleme yapan Çaldıran Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kimliğini tespit edip, operasyon düzenledikleri hırsızlık şüphelisini, kullandığı kar maskesi, eldiven ve klinikten çaldığı malzemelerle yakaladı. Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Klinikten çalınan 5 diş pensesi, paketli olarak 4 diş taşı temizleme aleti ve diş protezi yapımında kullanılan 11 tıbbi malzeme de sahibine teslim edildi.


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