Diş İmplantları: Gülümseme Koruyucularınız

Bir dişi (veya dişleri) kaybetmek, kişinin gülerken sürekli eli ile gülümsemesini gizlemesine dolayısıyla özgüven duygusunun kaybına sebep olur. Ayrıca diş eksiklileri ağız içinde bir çok probleme sebep olabilir.

Diş eksikliklerini tamamlamada en sık kullanılan tedavi yöntemi implant uygulamalarıdır. İmplant titanyumdan yapılmış insan vücuduna en uyumlu materyaldir. Diş kökleri gibi implantlar da çene kemiğine kaynar ve görevini kendi dişleriniz gibi yerine getirir. Ayrıca implantlar iyi bir ağız bakımı ile ömür boyu kullanılabilir. Cerrrahi olarak ağıza yerleştirildikten sonra görünmezler. Tedavinin devamında implantın üzerine yerleştirilen porselen kaplamalarla doğal ve sağlıklı bir gülümsemeye sahip olabilirsiniz. Gülümsemenizi tekrar özgürlüğüne kavuşturabilirsiniz.

Diş implantları ile;

* Çiğneme zorluğu çekmeden her şeyi yiyebilirsiniz.

* Özgürce gülümseyebilirsiniz.

* Eksik dişlerin fark edilmesi korkusu olmadan güvenle konuşabilirsiniz.

* Diş implantları doğal dişler gibi görünür.

* Tedavi sonrasında yüz yapınız bozulmaz.

* Uygun bakım ile diş implantları ömür boyu kalıcı olma potansiyeline sahiptir.

Diş İmplantı Adayı mıyım?

Diş Hekimi Pertev Kökdemir bu konu da ''Dişini kaybetmiş herkes bir implant adayıdır.'' dedi .Kökdemir, sözlerine şöyle devam etti: İmplantı desteklemek için çenede yeterli kemiğe ihtiyaç vardır. En iyi aday diş eti hastalıkları olmayan sağlıklı diş eti dokularına sahip kimselerdir. Şayet çene kemiğinizde erime varsa kemik tozu vb uygulamalarla kemiğiniz yeterli hale geldikten sonra implantlar yerleştirilebilir. Diş hekiminizi ziyaret ederek sizin için mükemmel tedaviyi elde edebilirsiniz.

Kaynak: Bültenler