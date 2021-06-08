Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2020 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) Ek tercih işlemleri, 08 - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

2020 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) Ek tercih işlemleri, 08 - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ek tercih işlemleri, 14 Haziran 2021 tarihinde saat 23. 59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 08 Haziran 2021 günü saat 11. 30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais. osym. gov. tr internet adresinden T. C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Ek yerleştirme işleminde, 2020-DUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2020-DUS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020-DUS Başvuru Kılavuzu

2020-DUS Ek Tercih Bilgileri ve Tablolar

Kaynak: Habermetre