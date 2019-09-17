Diş hekimliği öğrencilerine ilk ders Rektör Çiçek'ten

17.09.2019 15:50

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

İlk dönem öğrencilerinin bir fakültenin kuruluş ve eğitim öğretime başlama sürecindeki önemine değinen Çiçek, ilk öğrencilerin daha sonraki dönemlerde üniversiteyi tercih edecek adaylar için önemli örnekler teşkil edeceğini ifade etti.

Önümüzdeki süreçte yeni kurulan fakültelerinin hiç bir eksiğinin kalmaması için çaba göstereceklerini aktaran Çiçek, "Sizler de taleplerinizi, yaşadığınız sorunları elektronik posta adresimden bana iletebilirsiniz. Öğrenci merkezli bir üniversite olarak sorunlarınızı en hızlı şekilde çözmek önceliğimizdir." dedi.

Çiçek, öğrencilerden kampüsü tanımalarını ve kampüste gerçekleşecek oryantasyon programına katılmaları tavsiyesinde bulundu.

Fakülteyi kazanarak Muğla'ya gelen öğrencileri tebrik eden Çiçek, "Meşakkatli bir sürecin ardından böylesine güzel bir bölümü kazandığınız için sizleri tebrik ediyorum. Gözlerinizdeki ışıktan çok önemli işlere imza atacağınıza inanıyor, başarılarla dolu bir yıl geçirmenizi diliyorum." diye konuştu.

İlk dersin ardından öğrencilere isimlerinin yazılı olduğu "diş hekimi spatulası ve çalışma örtüsü" hediye edildi.

Kaynak: AA