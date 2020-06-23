Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerini bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerini bekliyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bu yıl ilk kez öğrenci alacak.

Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerini bekliyor
23.06.2020 11:06 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:09
İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bu yıl ilk kez öğrenci alacak. 60 öğrenci kontenjanlı bölüm hakkında açıklamalarda bulunan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mahir Günday, "Toplumun değerlerine saygılı, insan odaklı, etik, hukuki değerlere bağlı diş hekimleri yetiştirmek en önemli ilkemiz. Ülkemizin gelişimine katkı verecek hedeflere ulaşmayı ve fakültemizin öncelikli tercih edilen bir diş hekimliği fakültesi haline gelmesini siz değerli öğrencilerimizle birlikte başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliği olan seçkin bir diş hekimliği fakültesi olmayı hedeflediklerini belirten Günday, "Girişimci ruhlu ve gelişime açık üniversitemizin en yeni fakültesi olarak, tecrübeli kadrosu, modern klinikleri ve laboratuvarlarıyla fark yaratacağımıza inanıyorum" dedi.

"TEDAVİ UYGULAMALARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Diş Hekimliği Fakültesinde derslerin teorik ve uygulamalı olarak yapılacağını belirten Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahir Günday, "5 yıllık eğitim süresinin ilk 3 yılında klinik öncesi dersler ve pratik uygulamalar yer alacak. Son 2 yılda ise klinik uygulamalar yapılacak, öğrencilerimiz hasta üzerinde öğretim elemanlarımızın denetiminde bizzat tedavi uygulamaları gerçekleştirecekler"diye konuştu.

"HER ÖĞRENCİMİZE AYRI AYRI ÇALIŞMA İMKANI SAĞLIYORUZ"

Bu yıl diş hekimliği bölümüne 60 öğrenci alınacağını hatırlatan Günday, "Öğrencilerimiz için özel bir yetenek sınavı söz konusu değil. YKS'de aldıkları puanlarına ve tercihlerine göre fakültemize gelebilirler. Fakültemizde preklinik eğitimi ile ilgili olarak öğrenci laboratuvarları ve 40 adet fantom çenenin yer aldığı simülatör laboratuvarı bulunuyor. Ayrıca klinik uygulamalar için de 68 adet diş üniti ve koltuğu bulunuyor. Her öğrencimize ayrı ayrı çalışma imkanı sağlayacağız" dedi.

"HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ"

Okullarından mezun olacak diş hekimlerinin kamu hastanelerinde veya serbest olarak diş hekimliği yapma yetkisi elde edeceklerini belirten Günday, "Diş hekimliğine girecek öğrencilerimizin mesleklerini sevmelerini ve başarılı bir diş hekimi olarak mezun olmaları için çok çalışmaları gerektiğini; bu konuda öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini arttırarak kendine güveni yüksek birer diş hekimi olarak yetişmeleri için tecrübeli öğretim kadromuzla hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Günday, mezun olan diş hekimlerinin dilerlerse Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS) ile uzmanlık eğitimi alarak diş hekimliğinin değişik dallarında uzman olarak kendilerini geliştirebileceğini söyledi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı Haber
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı Haber
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli Haber
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı Haber
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu
Maske takmayan vatandaş, özgüven dolu sözleriyle kendisini savundu
Maske takmayan vatandaş, özgüven dolu sözleriyle kendisini savundu
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 386,5 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 386,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
İstanbul'un ortasında patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
İstanbul'un ortasında patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
Gençlerin maske sorumsuzlukları karşısındaki cevapları pes dedirtti
Gençlerin maske sorumsuzlukları karşısındaki cevapları pes dedirtti
Uzmanlar şiddetle uyarıyor: Bilinçsizce atılan maskeler yeni bir tehdit oluşturuyor
Uzmanlar şiddetle uyarıyor: Bilinçsizce atılan maskeler yeni bir tehdit oluşturuyor
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül
AYM'nin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararına Bahçeli'den ilk tepki
AYM'nin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararına Bahçeli'den ilk tepki
Beşiktaş'ta maske denetimi yapıldı, takmayanlara ceza yazıldı
Beşiktaş'ta maske denetimi yapıldı, takmayanlara ceza yazıldı
AKOM'dan İstanbul için önümüzdeki 2 gün boyunca sağanak yağış uyarısı
AKOM'dan İstanbul için önümüzdeki 2 gün boyunca sağanak yağış uyarısı
HDP'li belediye başkanı, KCK soruşturmasından gözaltına alındı
HDP'li belediye başkanı, KCK soruşturmasından gözaltına alındı
Namaz kıldığı sırada bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı çözdü
Namaz kıldığı sırada bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı çözdü
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Tunç Soyer, 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' iddialarını yalanladı
Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Seda Sayan İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Fatih Terim Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Otomobil
Şu an buradasınız: Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerini bekliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 11:10:52. #1.14#
title