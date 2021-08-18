Diş Hekimliği Fakültemizde Randevulu Sistem

Diş Hekimliği Fakültemizde, COVİD-19 vakalarının tekrar artması ve salgınla mücadele çalışmaları nedeniyle vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve sunulan sağlık hizmetinden yararlanan insanların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için randevulu hasta kabulüne başlanılmıştır.

Diş Hekimliği Fakültemizde, COVİD-19 vakalarının tekrar artması ve salgınla mücadele çalışmaları nedeniyle vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve sunulan sağlık hizmetinden yararlanan insanların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için randevulu hasta kabulüne başlanılmıştır. Diş Hekimliği Fakültemiz, acil müdahaleler hariç sadece randevusu olan hastalara tedavi hizmeti verecektir. Diş tedavisi olmak için ilk defa başvuruda bulunacak olan hastaların internet üzerinden (ÇOCUK VE YETİŞKİN İLK MUAYENE Kliniklerinden) (http://dis. erdogan. edu. tr/tr) "ONLİNE RANDEVU AL" butonunu kullanarak randevu almaları gerekmektedir.

Ayrıca COVİD-19 salgını sürecinde COVİD-19 virüsünden korunma amaçlı alınan diğer önlemler aşağıda belirtilmiş olup söz konusu önlemlere uyulması sizlerin ve çevrenizdeki insanların sağlığını korumak açısından son derece önemlidir:

Fakültenin ana girişinde HES kodu sorgulaması yapılmakta olup, HES kodu olmayan hastalar binaya kabul edilemeyecektir.

Pozitif veya temaslı olmasına rağmen fakülteye müracaat eden kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Maskesi olmayan hastalar fakülte binasına alınmayacaktır.

Yoğunluk oluşturmamak için hastaların randevu saatlerinden 15 dakika önce fakülteye gelme noktasında hassasiyet göstermeleri önemlidir.

Kaynak: Habermetre