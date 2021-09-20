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Diş Hekimliği Fakültemizde İlk Ders Heyecanı

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Diş Hekimliği Fakültemizde İlk Ders Heyecanı

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ile ders başı yaptı.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ile ders başı yaptı.

İlk defa 2019 yılında öğrenci alarak eğitim öğretime başlayan Diş Hekimliği Fakültemizde, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı başladı.

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde bu dönem de yüz yüze eğitim yöntemiyle yürütülecek dersler için tüm hazırlıklar yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek de Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerini ilk derslerinde yalnız bırakmadı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini (MSKÜ) tercih ederek Diş Hekimliği Fakültemize yerleşen öğrencileri tebrik eden Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Üniversitemizin geleceğin diş hekimlerine en iyi eğitim öğretim ortamını sunacağını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Üniversitemiz olanaklarının herkese açık olduğunu bir kez daha vurgulayarak, "Sizler artık böylesi güzel bir şehrin ve öğrenci merkezli bir Üniversitenin parçasısınız. Bizler MSKÜ olarak girişimci, araştırma geliştirme kültürüne sahip, 'en iyi'yi hedefleyen öğrenciler yetiştiriyoruz. Bu sayede TÜBİTAK başta olmak üzere ulusal ve uluslararası prestijli bilimsel kurumlardan destek alarak önemli projeler yürütüyoruz. Yakın zamanda sizler gibi başarılı öğrencilerimiz, TÜBİTAK'a yaptıkları proje başvuruları ile MSKÜ'nün tüm üniversiteler arasında ikinci sırada yer almasını sağladı. Sizlerin de bu kültürün en değerli üyesi olacağınızdan hiç şüphem yok" dedi.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Demirbaş'tan yüz yüze yürütülen dersler hakkında bilgi alan Rektör Çiçek, ardından Diş Hekimliği Fakültesi laboratuvarlarını gezdi.

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