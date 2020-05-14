Diş hekimlerinde işler yüzde 50'den fazla düştü
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Diş hekimlerinde işler yüzde 50'den fazla düştü

Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Dt. Alper Dilek, korona virüsü sürecinde protez, diş taşı temizliği ve imlant yapmadıklarını belirterek, sadece acil hastalara ağız ve diş sağlığı konusunda tedavi uyguladıklarını söyledi.

Diş hekimlerinde işler yüzde 50'den fazla düştü
14.05.2020 16:35 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:35

Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Dt. Alper Dilek, korona virüsü sürecinde protez, diş taşı temizliği ve imlant yapmadıklarını belirterek, sadece acil hastalara ağız ve diş sağlığı konusunda tedavi uyguladıklarını söyledi.

Diş Hekimi Alper Dilek, yeni dönemde diş hekimlerinin çalışma prensipleri ve sektördeki son durum hakkında bilgiler verdi. Salgın sonrasında açık olan muayene sayısının yarı yarıya düştüğünü ifade eden Dt Alper Dilek, "Pandemi süreci başladıktan sonra Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve Türk Dişhekimleri Birliği'nin tavsiyeleriyle bir takım tedbirler aldık. Acil listemiz var. Hangi hastalara bakmamız konusunda bir liste. Acil olan işlemleri yapıyoruz, acil olmayan işlemlerin hepsini erteledik. Korona sürecinde en fazla riskli gruplardan birisiyiz. Samsun'da diş hekimlerinin çalışma sayısı yarı yarıya düştü. Samsun il genelinde 200'e yakın muayene, merkez ve poliklinik var. Bunların yarısı pandemi başlayınca kapattı ve hiç çalışmadı. Diğer kalan yerler de sadece acil işlere bakıyorlar. Dişçiler, gerekli koruyucu ekipmanları ile işlerini yapıyorlar. Aletlerle hasta ağzına girdiğimiz zaman havaya bir takım tükürük ve kabarcıklar saçılıyor. Bunlar bizim için çok tehlikeli. Bu tür işlere çok girmeden, havalı aletleri çalıştırmadan, kendimizi koruyarak işlemlerimizi yapıyoruz. Haziran ayı içerisinde daha geniş çaplı bir tedavi protokolü olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

"PROTEZ, DİŞ TAŞI TEMİZLİĞİ VE İMPLANT YAPMIYORUZ, ACİL HASTALARA BAKIYORUZ"

Ağız ve diş sağlığı konusunda acil hastalara baktıklarının altını çizen Alper Dilek, "Bu süreçte yeni protez işi yapmıyoruz. Ağız ve diş taşı temizliği işlerini erteliyoruz. İmplant ve özel cerrahi gerektiren işleri erteledik. Hastaların protezi kırılmışsa bunu tamir ediyoruz. Sıfırdan protez işlemi yapmıyoruz. Çünkü laboratuvarın enfekte olmaması ya da oradan bir şeyin gelmemesi de önemli. Çok ağrılı dişler ve derin çürüklere müdahale ediyoruz. Sinirleri etkileyen çürüklere müdahale ediyoruz. 20 yaş dişlerinin enfeksiyonuna da müdahale ediyoruz. Kırık dişlere müdahale ediyoruz. Çene kırıkları gibi durumlarda da müdahale ediyoruz. Dişinde tel olan vatandaşlarımız var. Bu tellerin kopması ya da bozulması durumunda da müdahale ediyoruz. Acil kavramı herkese göre 'acil' olarak algılanabilir ama hekim durumu acil bir vaka olarak gördüğü zaman gerekli önlemleri alarak müdahalede bulunuyor. Protez, diş taşı temizliği ve imlant tedavisinde erteleme var. Bu ertelemelerle ilgili Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve Türk Dişhekimleri Birliği'nin ortaklaşa vereceği kararı bekliyoruz" diye konuştu.

"HASTA SAYISI YÜZDE 50'DEN DAHA FAZLA DÜŞTÜ"

Hasta sayısının yarı yarıya düştüğünü ve her hastaya da bakamadıklarını dile getiren Diş Hekimi Dilek, şunları söyledi:

"Hasta sayımızda düşüş yaşandı. Kamuda ve özelde çalışan arkadaşlarımız var. Pandemi başlayınca kamu, acil olan vakalara bakıyor. Dolayısıyla daha az hastaya bakıyorlar. Bundan dolayı hastalarda da özele doğru bir kayma gerçekleşti. Normal döneme göre hasta sayısı azaldı. Hastalara bakarken her hastayı kabul etmiyoruz. Acil olmayan hastaları geri gönderiyoruz. Bu da bir maddi kayıp ama kendimizi korumak zorundayız. Hasta sayılarımız da yüzde 50'den daha fazla bir düşüş var. Biz saat başı randevu veriyoruz. Bir hasta geldiği zaman diğer hasta bekleme salonunda bekleyemiyor. Bundan sonra belki hep böyle olacak. Hastalar mümkün olduğu sürece tek geliyorlar. Her hastadan sonra hem bekleme salonunu hem de kliniği dezenfekte edip, havalandırıyoruz. Daha önceden günde 8-10 hasta bakarken, korona sürecinde hasta sayısı düşüyor. Bu durum kamuda da böyle işliyor. Şu süreçte günde 1-2 hasta bakıyoruz. Bu gelir anlamında ciddi düşüşe neden oldu. Ekonomik anlamda sıkıntı yaşıyoruz."

(Erdi Demür/İHA)

Kaynak: İHA

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