- Diş hekimini bıçaklayan zanlıya 11 yıl 8 ay hapis
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- Diş hekimini bıçaklayan zanlıya 11 yıl 8 ay hapis

- Diş hekimini bıçaklayan zanlıya 11 yıl 8 ay hapis Bursa'da, diş ağrısı sebebiyle gittiği diş hekimini göğsünden bıçaklayarak yaralayan sanık 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

13.07.2020 17:47 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:08

- Diş hekimini bıçaklayan zanlıya 11 yıl 8 ay hapis

BURSA - Bursa'da, diş ağrısı sebebiyle gittiği diş hekimini göğsünden bıçaklayarak yaralayan sanık 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl eylül ayında Bursa Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi'nde meydana geldi. Mert Demir, dişini çektirmek için hastaneden randevu aldı. Demir'i diş hekimi Hamdi Gören muayene etti. Ardından da çekeceği dişi uyuşturmak için 2 iğne yaptı. Ancak iddiaya göre, iki iğneye rağmen dişi uyuşmayan Demir, Gören'i dişini uyuşmadan çekmeye çalıştığı iddiasıyla göğsünden bıçaklayarak, yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan Demir, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doktor Gören ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmaya, "kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hakkında dava açılan tutuklu sanık Mert Demir (19), Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya cezaevinden katıldı. Önceki savunmalarını tekrar eden sanık Demir, bir anlık öfkeyle hareket ettiğini, sağlık görevlisine zarar verdiği için utandığını ve pişman olduğunu anlattı. Mahkeme sonucunda sanık Mert Demir, mahkeme heyeti tarafından 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

- Diş hekimini bıçaklayan zanlıya 11 yıl 8 ay hapis

Kaynak: İHA

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