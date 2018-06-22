Diş Hekimine Saldırıya Doktorlardan Tepki

Sivas'ta diş hekiminin hasta yakını tarafından darp edilmesine mesai arkadaşları tepki gösterdi.

Sivas Ağız ve Dış Sağlığı Hastanesi'nde O.T., iddiaya göre eşini azarladığı gerekçesiyle diş hekimi Alkan Demirkan'a saldırdı. Saldırıda diş hekiminin kaşı açıldı. Doktor Demirkan saldırgandan şikayetçi olurken, karakolda ifadesi alınan saldırgan serbest bırakıldı. Saldırganın serbest bırakılmasının ardından tekrar hastaneye gelip tehditler savurduğu öğrenildi.

Doktorun saldırıya uğramasının ardından hastane önünde mesai arkadaşları açıklama yaparak, yaşanan saldırıyı protesto etti. Hastane Başhekimi Fuat Şen yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin kanayan yaralarından biri olan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet gün geçtikçe çok daha vahim boyutlara ulaşmaktadır. Söz konusu şiddet olaylarına bugün bir yenisi daha eklenmiş, hastanemiz diş hekimi Alkan Demirkan kendini bilmez bir şahıs tarafından darp edilmiş, bu üzücü olay sonrası hekimimizin başına dikiş atılmıştır" dedi.

"Sağlık çalışanları kronikleşen şiddet baskısı altında"

Olayın üzücü olduğunu ifade eden Şen, "Bu olay toplumun sağlığını her şeyin üstünde tutarak Türkiye'nin her bir yanında gece-gündüz demeden canla başla çalışan sağlık çalışanlarının hayatlarının ve sağlıklarının nasıl bir risk altında olduğunu göstermesi bakımından çarpıcıdır. Sağlık çalışanları giderek kronikleşen bir şiddet sarmalının içerisinde görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadır. Sivas Ağız ve Diş Sağlığı yönetimi ve birlikte çalıştığımız arkadaşımıza karşı olan bu korkunç saldırıyı tüm sağlık çalışanlarına yapılmış sayarak nefretle nefretle kınıyor, bir daha böyle acı olaylarla karşılaşmamayı temenni ediyoruz" diye konuştu. - SİVAS