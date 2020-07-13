Diş hekimine bıçaklı saldırıya 11 yıl 8 ay hapis cezası
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Diş hekimine bıçaklı saldırıya 11 yıl 8 ay hapis cezası

BURSA'da diş çektirmek için gittiği hastanede, diş hekimi Hamdi Gören'i (55) göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Mert Demir (19) iyi hal indirimiyle 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diş hekimine bıçaklı saldırıya 11 yıl 8 ay hapis cezası
13.07.2020 17:12 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:07

BURSA'da diş çektirmek için gittiği hastanede, diş hekimi Hamdi Gören'i (55) göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Mert Demir (19)  iyi hal indirimiyle 11 yıl  8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Demir'in son sözü "Çok pişmanım" oldu.

Olay, geçen yıl Eylül ayında, Yıldırım ilçesindeki Bursa Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi'nde yaşandı. Diş çektirmek için randevu alıp, hastaneye gelen Mert Demir'i, diş hekimi Hamdi Gören muayene etti. Ardından da Demir'in çekilecek olan dişine uyuşturmak için 2 iğne yaptı. Ancak Demir,  Hamdi Gören'i, iğnelere rağmen uyuşmayan dişini çekmeye çalıştığını gerekçesiyle göğsünden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Gözaltına alınan Demir, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gören ise hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kamu görevlisine karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu yargılanan Mert Demir, bugünkü karar duruşmasına, Bursa E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldı. Diş Hekimi Hamdi Gören'in katılmadığı duruşmada savcı, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini, suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle de cezada indirim yapılmasını talep etti.BİR DAHA BIÇAK TAŞIMAYACAĞIM SÖZ VERİYORUM

Daha sonra söz verilen sanık Demir, "Çok pişmanım. Öldürme kastım yoktu. Can havliyle yaptım. Bir daha bıçak taşımayacağıma söz veriyorum. Dişim uyuşmadığını söylememe rağmen, doktor dişimi çekmeye devam ettiği için, o anlık acıyla, acıdan kurtulmak için hareket ettim. Böyle bir şey yaşandığı için çok üzgünüm. Uzun süredir tutukluyum tahliyemi istiyorum" dedi.  Sanık avukatının ağır tahrik olduğunu savunduğu duruşma sonunda mahkeme heyeti, Mert Demir'i önce 'kamu görevlisine karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 14 yıla çevrilen ceza, iyi hal indirimiyle de 11 yıl 8 aya düşürüldü.   


Kaynak: DHA

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