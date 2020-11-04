Diş hekimi Zarife Doğan kimdir? Zarife Doğan kurtuldu mu? Zarife Doğan'dan acı haber geldi!
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Diş hekimi Zarife Doğan kimdir? Zarife Doğan kurtuldu mu? Zarife Doğan'dan acı haber geldi!

04.11.2020 10:13 | Son Güncelleme: 04.11.2020 10:16
Diş hekimi Zarife Doğan kimdir? Zarife Doğan kurtuldu mu? Zarife Doğan'dan acı haber geldi!

İzmir'de ki Rıza Bey Apartmanı enkazında sabaha karşı bulunan diş hekimi Zarife Doğan'dan acı haber geldi! Diş hekimi Zarife Doğan kimdir? Zarife Doğan kurtuldu mu?

Gelen son dakika haberine göre İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rızabey Apartmanından acı haber geldi. Binanın birici katında bulunan özel diş kliğininde cansız bedenine ulaşılan Zarife Doğan ambulansala hastaneye götürüldü.

ZARİFE DOĞAN KİMDİR?

Gelen son dakika haberine göre İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rızabey Apartmanından acı haber geldi. Binanın birici katında bulunan özel diş kliğininde cansız bedenine ulaşılan Zarife Doğan ambulansla hastaneye götürüldü.

Depremden 108 saat sonra binanın birinci katında bulunan bulunan Zarife Doğan'ın cansız bedenine ulaştı. Doğan'ın cenazesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

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