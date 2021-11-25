Ünlülere yapmış olduğu diş estetiği tedavileri ile gündeme gelen Diş Hekimi Sinan Emre Şekerci kimdir? Estetik diş hekimi Sinan Emre Şekerci biyografisi nedir?

Sinan Emre Şekerci özellikle diş estetiği ile ilgili yapmış olduğu tedavilerle tanınmaktadır. 2015 yılından beri kendi kliniğinde çalışmakta olup mikroskop destekli tedaviler özellikle ilgi alanına girmektedir. Hollwood Smile, diş estetiği, lamine, yaprak porselen veya porselen kaplama olarak da bilinen porselen temelli tedaviler ile gerçekleştirdiği gülüş tasarımı tedavileri ile tanınmaktadır.

Sinan Emre Şekerci hastalarına en iyi sağlık hizmetini sunmak ve sağlık hizmetlerini yeni bir boyuta taşımak amacı ile W Clinics'i kurmuştur.Çeşitli dernek ve çalışma grupları ile "Diş Hekimliğinde Estetik Yaklaşımlar" üzerinde çalışmalar yapmıştır. Klinik pratiğinde özellikle mikroskop ve dijital destekli yaklaşımları tercih etmekte ve bu konudaki güncel yayın ve toplantılara ilgi göstermektedir. Türkiye'de ve Dünya'da pek çok bölgede mikroskop destekli gülüş tasarımı, kompozit materyallerin anterior bölge restorasyonlarında kullanımı ve dijital diş hekimliği üzerine kurslar ve seminerler vermektedir.

"Gülüş tasarımı dişlerin ağız içindeki pozisyonlarını, büyüklüklerini, dişlerin birbirleri ile olan ilişkisini ve dişlerin dudaklar, diş etleri gibi diğer yapılarla olan ilişkilerinin değerlendirilmesi ve sonrasında çeşitli düzenlemeler sayesinde kişiye en uygun gülüş tasarımının sunulması için geliştirilmiş bir konsepttir. Daha önceden sadece maket üzerinde yaptığımız çalışmalarla hastalara tedavi sonrasındaki muhtemel görüntüyü gösterebiliyorduk. Artık gelişen teknoloji sayesinde hastaların ağzında da nasıl bir görüntü elde edeceğimizi bilgisayar yardımı ile gösterebiliyoruz. Her bir dişin olması gereken bir boyutu, pozisyonu, açısı ve rengi bulunmaktadır. Ağızda gelişim sırasında veya daha sonradan ortaya çıkan bozukluklar neticesinde dişin bu özellikleri doğal olarak olması gereken değerlerden uzaklaşmış olabilir. Böyle bir durumda hangi yapıların ve hangi dişlerin en çok bu duruma neden olduğu belirlenip gerekli düzeltmeler için tedavi planı çıkartılmalıdır" diyen Sinan Emre Şekerci gülüş tasarımının geniş bir yelpazede incelenmesi gerektiğini belirtirken multidisipliner yaklaşımın çok önemli olduğunu belirtti.

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