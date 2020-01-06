Diş hekimi, kendini astı
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Diş hekimi, kendini astı

OSMANİYE'de diş hekimi Aykut P. (27), evinin teras katında, kendini asarak yaşamına son verdi.

06.01.2020 11:39 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:39
Diş hekimi, kendini astı

OSMANİYE'de diş hekimi Aykut P. (27), evinin teras katında, kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay saatlerinde Esenevler Mahallesi Türkmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Evlerinin teras katına çıkan yakınları, Aykut P.'yi ipe asılı bulup, indirdi. verilmesi üzerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, genç diş hekiminin yaşamını kaybettiğini belirledi. Aykut P.'nin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
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