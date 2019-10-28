28.10.2019 09:55

Diş hekimi, iş stresini marangozluk yaparak atıyor

ERZİNCAN - Erzincan'da Diş Hekimi Dr. Yakup Gülnahar mesleğinin stresini hobi olarak gördüğü marongozluk işleriyle atıyor.

Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Çene Cerrahisi Dr. Öğretim Üyesi Yakup Gülnahar, hobi olarak başladığı marangozluk işiyle kendine özgü ürünler yapıyor. Dr. Gülnahar mesleğin stresinden kurtulmak amacıyla marangoz olan arkadaşlarının atölyesine gittiğini ve burada arkadaşlarından yeni şeyler öğrenerek kendisini geliştirdiğini söyledi. Hobisi sayesinde kendine zaman ayırdığını ve beynini dinlendirdiğini söyleyen Dr. Gülnahar, "İnsanın bir hobisinin olması çok güzel. Hobiler sayesinde bir şeyler üzerinde çalışmak insana terapi gibi geliyor ve insan daha sağlıklı kararlar verebiliyor" dedi.

10 yıldır mesleğini severek yaptığını dile getiren Dr. Öğretim Üyesi Yakup Gülnahar, "Yoğun ve stresli bir tempoyla işimizi yapıyoruz. Böyle bir ortamda mümkün olduğu kadar kendimize vakit ayırmamız gerektiğini düşünüyorum. Ağaç işleri üzerine hobilerim var, onlarla ilgileniyorum. İş tempomdan arta kalan zamanlarda hobilerimle uğraşıyorum" dedi.

Dr. Gülnahar, atölyede çalışmanın kendisine terapi gibi geldiğini ifade ederek, "İmkanı olan herkese hobi edinmelerini tavsiye ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA