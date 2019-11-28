Diş hekimi adaylarının beyaz önlük heyecanı

28.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:10

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesine bu yıl başlayan 1. sınıf öğrencileri, törenle beyaz önlüklerini giydi. Törende çiçeği burnunda diş hekimi adaylarının heyecanı yüzlerine yansıdı.



OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene; Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı, Başhekim ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yenisey, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nilüfer Özkan, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Fikret Yılmaz, öğretim üyeleri ve öğrencilerin aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törenin açılış konuşmasını Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı yaptı.



"Beyaz önlük giymenin öğrenciler üzerinde pozitif bir etkisi var"



Konuşmasında hekimlerle simgeleşen beyaz önlüğün tarihsel gelişiminden bahseden Arıcı, "Beyaz önlüğün; tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri öğrencileri üzerinde pozitif bir etkisi var. İsmi üstünde; beyaz önlük. 1870'lere kadar aslında doktorlar klasik anlayışta siyah önlük giyiyorlar, nedeniyse kirli kanı göstermemesi. Daha sonra teknolojinin gelişmesi, hekimlerin çok fazla kanlı işlere bulaşmaması nedeniyle rengi değişiyor ve beyaz oluyor" ifadelerini kullandı.



"Meslekte dürüst, düzgün ve doğru olmanın sembolü"



Beyaz önlüğün 3 şeyi temsil ettiğini belirten Arıcı, "Birincisi saflığı, ikincisi temizliği üçüncüsü ise çok ilginçtir insan karakterinde düzgün olmayı temsil ediyor. Beyaz renk aslında bütün renkleri içeriyor ama düzgün olmayı temsil etmesi, işin daha çok felsefi bir boyutunu barındırıyor. Detaylı olarak bakıldığında da meslekte dürüst, düzgün ve doğru olmayı temsil ediyor. Birinci sınıftan itibaren öğrencilere bu beyaz önlüğü giydirmenin amacı da bence budur. Bunu, öğrencilik safhasında da yetişirken de hekimliğe bir başlangıç olarak algılamanız gerekiyor" dedi.



Arıcı, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Bu beyaz önlük size bir nosyon ve bir marka veriyor. Nasıl rütbeli askerlerimizin o üniformayı giydikten sonra bazı davranışları sokakta sergilemeleri yanlış ve de üstündeki üniformayla çelişiyorsa, beyaz önlükle de Fakülte Hastanesi'nde bulunduğunuz zaman o önlüğün hakkını vermeniz gerekiyor. Yani saf, temiz ve dürüst olmalısınız. Hepinize şimdiden saflığı, temizliği, aydınlığı ve gerçekten doğruluğu azim ve çalışkanlıkla sergileyeceğiniz bir eğitim diliyorum."



93 öğrencinin beyaz önlük mutluluğu



Konuşmasının ardından bölüme birincilikle giren Sümeyye Zeynep Besler'e önlüğünü Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı giydirdi. Ardından öğretim üyelerinin, 93 Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencisinin her birine önlüklerini giydirdiği törende, veliler de çocuklarının bu özel anlarını cep telefonlarıyla kayda aldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA