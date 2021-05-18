Dış gebelikte etkili tedavi yöntemleri

Rahim kavitesi dışına yerleşim göstermiş olan gebeliğin dış gebelik olduğunu ve bu durumun hayatı tehdit edici kanamaya neden olabileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bilal Cengiz Şahbaz dış gebelik hakkında önemli bilgiler verdi.

Rahim kavitesi dışına yerleşim göstermiş olan gebeliğin dış gebelik olduğunu ve bu durumun hayatı tehdit edici kanamaya neden olabileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bilal Cengiz Şahbaz dış gebelik hakkında önemli bilgiler verdi.

Karında kramp şeklinde ağrıların belirtiler arasında olduğunu ifade eden Medicana Avcılar Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bilal Cengiz Şahbaz, "Enfeksiyon, spiral takılması, geçirilmiş tubal cerrahi ve sigara dış gebelik risk faktörleri arasındadır. Başlangıçta herhangi bir olağan dışı durum olmayıp, normal gebeliklerde olabilecek adet gecikmesi, bulantı, memelerde hassasiyet gibi bulgular olabilir. Ancak adet gecikmesi ile beraber düzensiz kanaması olan, B-HCG pozitif ancak ultrasonografide intrauterin kese görülmeyen üreme çağındaki her kadında dış gebelik düşünmek gerekir. Karın ve kasık ağrısı, anormal vajinal kanama, alt karında kramp tarzında ağrı ve tansiyon(ortostatik) değişiklikleri dış gebelik belirtileridir" diye konuştu.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ MÜMKÜNDÜR

Medikal veya cerrahi tedavilerin düzenlenebileceğini belirten Dr. Şahbaz şu ifadeleri kullandı:

"Tedavi, dış gebelikte kanama olup olmamasına, hastanın gebelik arzusuna, sağlam olan tubanın durumuna göre düzenlenir. Medikal tedavide kullanılan temel ilaç methotrexate'dır. Genel olarak kanama olmayan, gebelik kesesi 4cm'den, 6 haftadan küçük dış gebelik olgularında medikal tedavi başlanır. Cerrahi tedavi (kapalı cerrahi) ve açık cerrahi olarak ikiye ayrılır. Laparotomi endikasyonu ise şiddetli kanama, belirli lokalizasyonlarda dış gebelik gibi durumlarda kullanılan bir yöntemdir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı