Diş fırçası ithalatında tarife kontenjanı açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Diş fırçası ithalatında tarife kontenjanı açıldı

27.02.2021 09:09 | Son Güncelleme: 27.02.2021 09:12
Diş fırçası ithalatında tarife kontenjanı açıldı

Diş fırçası ithalatında ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla tarife kontenjanı açıldı.

Diş fırçası ithalatında ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla tarife kontenjanı açıldı.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile daha önce alınan karar kapsamında diş fırçası ithalatında korunma önleminden muafiyet sağlanması için açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları belirlendi.

Buna göre, tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için 6 milyon 289 bin 963 adet olacak ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 2 milyon 96 bin 654 adedi geçemeyecek.

Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı internet sitesinden elektronik imza ile yapılacak. Kontenjan, başvuru sırasına göre 'ilk gelen ilk alır' yöntemiyle dağıtılacak.

Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 50 bin adedi geçemeyecek. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük belgesi için düzenlenecek.

Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içinde serbest dolaşıma girebilecek. İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde geçerlilik süresinin bitiminde Bakanlığa iadesi zorunlu olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Özlem Zengin Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Sedat Kapurtu Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Osman Özköylü Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diş fırçası ithalatında tarife kontenjanı açıldı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 09:12:48. #1.14#
title