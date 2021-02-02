Diş fırçası ithalatında korunma önleminin süresi 3 yıl uzatıldı
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Diş fırçası ithalatında korunma önleminin süresi 3 yıl uzatıldı

02.02.2021 09:39 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:52
Diş fırçası ithalatında korunma önleminin süresi 3 yıl uzatıldı

Diş fırçası ithalatında uygulanan ek mali yükümlülükler devam edecek.

Diş fırçası ithalatında uygulanan ek mali yükümlülükler devam edecek.

Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek karar, yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Karara göre, diş fırçasının yerli üreticileri tarafından, söz konusu ürünün ithalatında uygulanan korunma önleminin uzatılması için başvuruda bulunuldu. Ön incelemenin ardından ithalata karşı korunma önlemi soruşturması açıldı.

Soruşturma sonucu ilgili ürünün ithalatında uygulanmakta olan korunma önlemi süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ve ek mali yükümlülüğün birinci yıl adet başına 0,19 dolar, ikinci yıl 0,17 dolar ve üçüncü yıl 0,15 dolar seviyesinde belirlenmesine karar verildi.

Türkiye'de üretim yaparak ekonomiye katkı sağlayan ve istihdam yaratan yerli üreticilerin artan ithalata karşı korunması amacıyla İthalatta Korunma Önlemleri Mevzuatı kapsamında korunma önlemi uygulanabiliyor ve gerekli görüldüğü takdirde korunma önleminin süresi uzatılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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