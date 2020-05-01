Diş fırçalamak orucu bozar mı? Ramazanda diş fırçalamanın hükmü nedir? Dişlerin fırçalanması orucu sakatlar mı? Orucu bozan şeyler nelerdir?
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Diş fırçalamak orucu bozar mı? Ramazanda diş fırçalamanın hükmü nedir? Dişlerin fırçalanması orucu sakatlar mı? Orucu bozan şeyler nelerdir?

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Ramazanda diş fırçalamanın hükmü nedir? Dişlerin fırçalanması orucu sakatlar mı? Orucu bozan şeyler nelerdir?
01.05.2020 14:10 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:10

Ramazanda oruçlu iken diş fırçalamanın hükmü herkes tarafından merak ediliyor. Diş fırçalamak orucumuzu sakatlar mı? Ramazanda orucu bozan şeyler nelerdir? Soruların yanıtı haberimizde.

Mübarak ramazan ayını eda ediyoruz. Yüce Allah'ın rahmetini verdiği bu ayda oruç tutarak farz ibadetleri yerine getiriyoruz. Diş fırçalamak sağlık ve yaşam kalitesi açısından önemli. Herkes ramazanda oruçluyken diş fırçalamanın hükmünü soruyor. Peki, Diş fırçalamak orucu bozar mı? Ramazanda diş fırçalamanın hükmü nedir? Dişlerin fırçalanması orucu bozar mı?

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

AĞIZ KOKU SPREYİ VE SAKIZ ORUCU BOZAR MI?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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