Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet fetvaları!
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Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet fetvaları!

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Diş fırçalamak orucu bozar mı konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Diş fırçalamak orucu bozar mı?

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Dini konularda araştırma yapanlar Diş fırçalamak orucu bozar mıkonusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Diş fırçalamak orucu bozar mıkonusunda fetva yayınladı. Peki, Diş fırçalamak orucu bozar mı İşte, detaylar.

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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