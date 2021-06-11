Diş Etindeki Bakteri oluşumuna dikkat !
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Diş Etindeki Bakteri oluşumuna dikkat !

Diş Etindeki Bakteri oluşumuna dikkat !
Bültenler - Haberler | Güncel

Diş Hekimi Murat Öztürk konu hakkında bilgiler verdi.

Dişeti hastalığının temel nedeni bakteri plağı denen dişe sıkıca tutunan, yapışkan saydam bir tabakadır. Dişler düzgün temizlenmediğinde, üzerlerinde ve aralarında biriken yiyecek artıkları bakteriler üretirler. Bakteri plağı dediğimiz bu püremsi birikintiler, diş çürüklerinin ve dişeti iltihaplarının baş sorumlusu olup, zamanla tükürüğün çökelmesi sonucu diş taşlarını oluştururlar.

Diş Eti Hastalığının Belirtileri

Diş eti hastalıklarının ilk ve en önemli belirtisi dişeti kanamasıdır. Sağlıklı dişeti kanamaz

Diş etlerinde şişmeler, kızarmalar oluyorsa,

Diş etlerinde çekilmeler ve açığa çıkan kök yüzeylerinde oluşan hassasiyet oluşuyorsa,

Dişeti kenarlarında veya dişler arasında, diş taşlarına bağlı olarak oluşan siyah alanlar görülüyorsa,

Diş ile dişeti arasından iltihap geliyorsa,

Dişlerde sallanmalar, uzamalar ve dişler arasında açılmalar oluyorsa,

Ağızda sürekli bir kötü koku ve kötü tat hissi var ise, geç kalmadan bir diş hekimine muayene olunması gerekir.

Diş Eti Hastalığının tedavisi

Dişeti hastalığının tedavisinde diş ile dişeti arasında meydana gelen ceplerin derinliğinin özel bir alet vasıtasıyla ölçülmesi gereklidir. Bu ceplerin miktarına ve derinliğine göre teşhis konulur ve tedavi planlanır. Derin cepler diş eti hastalığının hızla ilerlemesi için uygun bir ortam hazırlayacağın dan yapılacak olan tedavide amaç bunların mümkün olduğunca sığlaştırılmasıdır. Çünkü derin ceplerin içine yerleşen mikroorganizmaların fırçalama ve diş ipi kullanımı ile sizin tarafınızdan tamamıyla temizlenmesi imkansızdır.

Kaynak: Bültenler

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