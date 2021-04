Diş eti kanaması, C vitamini ilişkisi

Washington Üniversitesinde yapılan bir çalışmanın sonucunda diş eti kanamalarının bir sebebinin de daha fazla miktarda C vitamini ihtiyacınızın olabileceğine işaret etti.

Diş eti kanamalarının ilk nedeni mikrobiyal diş plağıdır. Diğer faktörler ise; sigara, hormonal değişiklikler, stres, genetik faktörler, diş gıcırdatma veya sıkma alışkanlığı, şeker hastalığı, uyumu iyi olmayan dolgu ya da kronlar ve kötü beslenmedir.

Beslenme alışkanlıklarınıza karalahana, biber veya kivi gibi işlenmemiş gıdaları dahil ederek C vitamini alımına dikkat etmelisiniz. Çünkü, günde 60 miligramdan az C vitamin tüketenlerin, günlük önerilen miktarın üç katı olan 180 miligram C vitamini tüketenlere göre, diş eti hastalığına yakalanma riski çok daha yüksektir. C vitamini diş eti sağlığını olumlu yönde etkileyebilir.

Diş Hekimi Pertev Kökdemir,''Diş etleriniz kanıyorsa günlük ağız bakımınızı ihmal etmemeli, günde en az iki kez dişlerinizi fırçalamalı ve diş ipi kullanmalısınız. Çünkü diş eti kanamaları periodontal hastalığın erken belirtisi olabilir. Devam eden diş eti kanamanız varsa mutlaka diş hekiminizi ziyaret etmelisiniz.'' dedi.

Kaynak: Bültenler