DİŞ DOKTORUNU TEHDİT EDİP HAVAYA ATEŞ EDEN ŞÜPHELİLER KAMERADA

ŞİŞLİ'de gittikleri diş doktorunu tehdit etikten sonra 3 el, dışarı çıktıktan sonra da havaya bir el ateş eden 2 şüpheliden biri yakalandı.

ŞİŞLİ'de gittikleri diş doktorunu tehdit etikten sonra 3 el, dışarı çıktıktan sonra da havaya bir el ateş eden 2 şüpheliden biri yakalandı. 2 şüphelinin motosikletle sokağa gelmeleri ve bir şüphelinin havaya ateş etme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletli 2 kişi, 7 Haziran'da saat 00.05'te Merkez Mahallesi'nde bulunan bir diş doktoru muayenehanesine gitti. Şüpheliler burada diş doktorunu tehdit ettikten sonra 3 el, dışarı çıktıktan sonra da 1 el havaya ateş etti. Harekete geçen ekipler olayın gerçekleştirdiği çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek tespit edilen şüphelilerden G.Y.'yi Gaziosmanpaşa'da yakaladı. Gözaltına alınan ve önceki gün tehdit ve yağma suçundan adliyeye sevk edilen G.Y. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı