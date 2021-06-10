DİŞ DOKTORUNU TEHDİT EDİP HAVAYA ATEŞ EDEN ŞÜPHELİLER KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DİŞ DOKTORUNU TEHDİT EDİP HAVAYA ATEŞ EDEN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de gittikleri diş doktorunu tehdit etikten sonra 3 el, dışarı çıktıktan sonra da havaya bir el ateş eden 2 şüpheliden biri yakalandı.

ŞİŞLİ'de gittikleri diş doktorunu tehdit etikten sonra 3 el, dışarı çıktıktan sonra da havaya bir el ateş eden 2 şüpheliden biri yakalandı. 2 şüphelinin motosikletle sokağa gelmeleri ve bir şüphelinin havaya ateş etme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletli 2 kişi, 7 Haziran'da saat 00.05'te Merkez Mahallesi'nde bulunan bir diş doktoru muayenehanesine gitti. Şüpheliler burada diş doktorunu tehdit ettikten sonra 3 el, dışarı çıktıktan sonra da 1 el havaya ateş etti. Harekete geçen ekipler olayın gerçekleştirdiği çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek tespit edilen şüphelilerden G.Y.'yi Gaziosmanpaşa'da yakaladı. Gözaltına alınan ve önceki gün tehdit ve yağma suçundan adliyeye sevk edilen G.Y. tutuklanarak cezaevine konuldu.

DİŞ DOKTORUNU TEHDİT EDİP HAVAYA ATEŞ EDEN ŞÜPHELİLER KAMERADA
DİŞ DOKTORUNU TEHDİT EDİP HAVAYA ATEŞ EDEN ŞÜPHELİLER KAMERADA
DİŞ DOKTORUNU TEHDİT EDİP HAVAYA ATEŞ EDEN ŞÜPHELİLER KAMERADA
DİŞ DOKTORUNU TEHDİT EDİP HAVAYA ATEŞ EDEN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Fatma Turgut Selçuk Balcı Rahşan Gülşan Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Ergin Ataman Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DİŞ DOKTORUNU TEHDİT EDİP HAVAYA ATEŞ EDEN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 13:20:26. #1.15#

title