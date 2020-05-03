DIŞ DHA ? Hollanda'da ünlü lale bahçesi kapılarını internetten açtı

DIŞ DHA ? Hollanda'da ünlü lale bahçesi kapılarını internetten açtıHollanda, (DHA) ? Hollanda'nın dünyaca ünlü lale bahçesi Keukenhof Bahçesi, bu yıl kapılarını internet üzerinden açtı.

DIŞ DHA ? Hollanda'da ünlü lale bahçesi kapılarını internetten açtı

Hollanda, (DHA) ? Hollanda'nın dünyaca ünlü lale bahçesi Keukenhof Bahçesi, bu yıl kapılarını internet üzerinden açtı. Baharın gelmesiyle milyonlarca çiçek açan lale bahçesi, aynı zamanda Avrupa'nın Bahçesi olarak da biliniyor. Koronavirüs karantinası sebebiyle ziyaretçilere kapalı olan bahçenin yetkilileri, tüm bahçeyi 360 derece çekerek sosyal medyadan yayınladı.

Hollanda'nın Lisse kentinde bulunan dünyaca ünlü lale bahçesi, Keukenhof'da, her yıl yaklaşık 7 milyon lale ekiliyor. Bahar aylarında lalelerin çiçek açmasıyla binlerce kişinin gezdiği bahçe, bu yıl koronavirüs salgınına yenik düştü. Bahçe yetkilileri bu rengarenk görsel şöleni 360 derece çekim tekniğiyle görüntüledi. Ziyaretçiler bu yıl çiçek açan milyonlarca laleyi, internet üzerinden geçecek.

Kaynak: DHA