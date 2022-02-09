Diş Çürükleri Nasıl Önlenir?
Wise.tv - Ekonomi
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Wise TV'ye konuşan Megadentist Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hekimlerinden Dt. Defne Karayünlü, diş çürüklerinin önlenmesine dair önemli bilgiler aktardı.
Wise TV'ye konuşan Megadentist Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
hekimlerinden Dt. Defne Karayünlü, diş çürüklerinin önlenmesine dair önemli
bilgiler aktardı.
Diş çürüklerinde öncelikle ağız hijyeninin maximum düzeyde
tutulması gerektiğinin altını çizen Dt. Karayünlü, konuşmasının devamında
şunları söyledi: "Eğer yeterli fırçalama ve diş ipi kullanımı yapılmazsa diş
çürükleri başlar. Minimal derecede diş çürüğü varsa eğer genelde koruyucu
tedavi yöntemleri uygulanır. Eğer çürük ilerlemiş bir boyutta ise dolgu gerekli
olabilir. Biraz daha ilerleyen diş çürüklerinde ise ağrılar, hassasiyetler
başlar. Bu notada da kanal tedavisi tercih edilir."
Wise.tv - Ekonomi