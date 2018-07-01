Dış Cephe Filesi Hırsızı Yakalandı

Samsun'da binaların dış cephesinin yapımında kullanılan fileleri çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Olay, Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı depodan iki kez toplam 130 top dış cephe filesi ile yine bir inşaattan 20 top dış cephe filesi çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, yaptıkları çalışmada üç ayrı hırsızlık olayını Emrah A.'nın (32) gerçekleştirdiğini tespit etti. Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan Emrah A., polisteki sorgulanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN