27.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:35

"Diş apsesi beyin ve kalpte ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor"

Diş Hekimi Dr. Nezihi Bayık: "Ağız beyne yakın olduğu için beynimizde çok nadir de olsa ciddi nedenlere olabilir"

"İltihabın kana karışması nedeniyle direk kalbe gidebilir, eğer kardiyakta problemi varsa ölümlü vakalara neden olabilir"

ANTALYA - Diş Hekimi Dr. Nezihi Bayık, diş apsesinin çok ciddi yan etkileri olan bir problem olduğunu, tedavi edilmemesi durumunda ise beyin ve kalpte ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini bildirdi.

Memorial Antalya Hastanesi Diş Hekimlerinden Dr. Nezihi Bayık, ağız ve diş sağlığı konusunda açıklama yaptı. Özellikle dişteki apse konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Dr. Bayık, apsenin beyin ve kalpte ciddi sağlık sorunu oluşturabileceğini söyledi.

Ağzın dış ortama açık olmasından dolayı bakteri yönünden çok zengin olduğuna işaret eden Bayık, kötü ağız bakımı, kalmış diş kökleri, derin çürükler ve tam çıkamamış 20 yaş dişlerinin apseye neden olduğunu belirtti. Bayık, bu gibi durumlarda kalp problemleri olan hastaların, kalp kapakçığı, Bypass ya da ortopedik operasyon öncesi mutlaka iyi bir ağız taramasından geçmesi gerektiğini söyledi.

"Ölümlü vakalara neden olabilir"

Dişteki olumsuzlukların ilk olarak sindirim sistemini etkilediğine dikkat çeken Bayık, müdahale edilmemiş apsenin büyüyerek kemiğe, kan yoluyla da başka organlara yayılabileceğine vurgu yaptı. Bayık, "Sık rastlanan bir durum değil. Fakat çok nadir de olsa böyle bir risk var. Diş apseleri genellikle ağız sağlığı kötü insanlarımızın göz ardı ettiği bir problem olsa da, çok ciddi yan etkileri olabiliyor. Ağız beyne yakın olduğu için beynimizde çok nadir de olsa ciddi nedenlere olabilir. İltihabın kana karışması nedeniyle direk kalbe gidebilir, eğer kardiyakta problemi varsa ölümlü vakalara neden olabilir" dedi.

"Ağrı kesici iltihap ağrısını kesmez"

Vatandaşlara ağız ve diş sağlığı konusunda uyarılarda da bulunan Bayık, diş apsesi konusunda vatandaşların sadece ağrı kesicilere yönelmelerinin doğru olmadığının altını çizdi. Ağrı kesicinin iltihap ağrısını kesmeyeceğini ifade eden Bayık, iltihabın üç safhası olduğunu ve bu gibi durumlarda uygun antibiyotik ile ağrı kesici kombinasyonunun tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bayık, apsenin oluşturduğu şişlik ve basıncı azaltmak için, söz konusu apseyi yabancı cisimlerle patlamalarının sakıncalı olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA