Diş Ağrısına Ne İyi Gelir? Gece Diş Ağrısından Nasıl Kurtulunur?

Diş ağrınız varsa , uykunuzun önüne geçme ihtimali vardır. Ondan tamamen kurtulamayacak olsanız da, ağrınıza yardımcı olmaya çalışabileceğiniz bazı ev tedavileri vardır. Peki, diş ağrısına ne iyi gelir? Gece diş ağrısından nasıl kurtulunur?

DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Diş ağrısını evde tedavi etmek genellikle ağrı yönetimini içerir. İyi bir gece uykusu çekebilmeniz için ağrınızı hafifletmenin birkaç yolu.

Reçetesiz satılan ağrı kesici ilaçlar kullan. İbuprofen (Advil, Motrin), asetaminofen (Tylenol) ve aspirin gibi ilaçların kullanılması diş ağrısından kaynaklanan küçük ağrıları hafifletebilir. Uyuşturma macunları veya jelleri (genellikle benzokainle) kullanmak, ağrının uykuya dalmana yetecek kadar uzun süre yatmasına yardımcı olabilir. 2 yaşın altındaki bebekleri veya çocukları tedavi etmek için benzokain içeren herhangi bir ürün kullanmayın.

Başınızı yüksekte tutun. Başınızı vücudunuzdan daha yükseğe yaslamak, kanın başınıza gelmesini önleyebilir. Kafanızda kan birikirse, diş ağrısı ağrısını yoğunlaştırabilir ve muhtemelen sizi uyanık tutabilir.

Yatmadan hemen önce asitli, soğuk veya sert yiyecekler yemekten kaçının. Bu yiyecekler dişlerinizi ve daha önce oluşmuş olabilecek boşlukları ağırlaştırabilir . Ağrıyı tetikleyen gıdalardan kaçınmaya çalışın.

Dişlerinizi gargara ile çalkalayın. Dişlerinizi hem dezenfekte etmek hem de uyuşturmak için alkol içeren bir gargara kullanın.

Yatmadan önce bir buz torbası kullanın. Bir buz torbasını beze sarın ve yüzünüzün ağrılı tarafını üzerine koyun. Bu, dinlenebilmeniz için ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Diş ağrısı için doğal ilaçlar

Doğal şifacılar tarafından geceleri diş ağrısı dahil ağız hastalıklarının tedavisi için terapötik yöntemler kullanılmaktadır. Kullanılan bazı doğal ilaçlar şunları içerir:

karanfil

guava yaprakları

mango kabuğu

armut tohumu ve kabuğu

tatlı patates yaprakları

ayçiçeği yaprakları

tütün yaprakları

Sarımsak

Doğal ilaçları kullanmadan önce doktorunuz ve diş hekiminizle konuşun. Kullanılan bitkilere veya yağlara karşı herhangi bir alerji veya reaksiyona dikkat edin.

Diş ağrılarının nedenleri nelerdir?

Diş ağrısı, dişlerinize veya diş etlerinize bir şeyden kaynaklanabilir. Vücudunuzun diğer bölgelerindeki ağrı da buna neden olabilir. Diş ağrısının yaygın nedenleri arasında şunlar bulunur:

Ağız veya çene yaralanması. Bunlar yüz bölgesine künt kuvvet travmasından kaynaklanabilir.

Bunlar yüz bölgesine künt kuvvet travmasından kaynaklanabilir. Sinüs enfeksiyonu . Sinüs enfeksiyonlarından kaynaklanan drenaj diş ağrısına neden olabilir.

. Sinüs enfeksiyonlarından kaynaklanan drenaj diş ağrısına neden olabilir. Diş çürüğü. Bakteriler diş çürümesine neden olduğunda, dişlerinizdeki sinirler açığa çıkarak ağrıya neden olabilir.

Bakteriler diş çürümesine neden olduğunda, dişlerinizdeki sinirler açığa çıkarak ağrıya neden olabilir. Dolguyu kaybetmek. Eğer bir kaybederseniz dolgu , dişin içindeki sinir maruz kalabilir.

Eğer bir kaybederseniz dolgu , dişin içindeki sinir maruz kalabilir. Apse veya enfeksiyon kapmış diş. Bazen diş apsesi olarak adlandırılan bu durum, dişte bir irin cebi olarak tanımlanır.

Bazen diş apsesi olarak adlandırılan bu durum, dişte bir irin cebi olarak tanımlanır. Dişlerinize yiyecek veya diğer kalıntılar sıkışmış. Dişlerinize sıkışan organik ve inorganik maddeler dişler arasında baskıya neden olabilir.

Dişlerinize sıkışan organik ve inorganik maddeler dişler arasında baskıya neden olabilir. Diş çıkarma veya yirmilik dişlerin kaplanması . Diş etlerini kırmanın yanı sıra gelen yirmilik dişleriniz varsa , diğer dişlere baskı yapıyor olabilirler.

. Diş etlerini kırmanın yanı sıra gelen yirmilik dişleriniz varsa , diğer dişlere baskı yapıyor olabilirler. Temporomandibular eklem bozuklukları. TME , çene ekleminizde ağrı olarak sınıflandırılır, ancak dişlerinizi de etkileyebilir.

TME , çene ekleminizde ağrı olarak sınıflandırılır, ancak dişlerinizi de etkileyebilir. Dişeti hastalığı. Diş eti iltihabı veya periodontal hastalık gibi diş eti hastalıkları diş ağrısı veya ağrıya neden olabilir.

Diş eti iltihabı veya periodontal hastalık gibi diş eti hastalıkları diş ağrısı veya ağrıya neden olabilir. Bileme.

Dişçiye ne zaman gitmelisiniz?

Önümüzdeki 24 saat boyunca diş ağrınızı izleyin. Eğer azalırsa, sadece bir tahriş olabilir. Aşağıdaki durumlarda diş hekiminizden randevu alın:

acı şiddetli

diş ağrınız iki günden uzun sürüyor

Eğer bir var ateş , baş ağrısı ağzını açarken veya ağrı

nefes almakta veya yutkunmakta zorluk çekiyorsun

Görünüm

Diş ağrınıza neyin sebep olduğuna bağlı olarak, diş hekiminiz durumunuza en uygun tedaviyi belirleyecektir. Diş çürüğünüz varsa, bunlar dişinizi temizleyebilir ve bir boşluğu doldurabilir.

Dişiniz çatlamış veya çatlamışsa, diş hekiminiz onu onarabilir veya sahte bir dişle değiştirmeyi önerebilir. Diş ağrınız sinüs enfeksiyonundan kaynaklanıyorsa, semptomlar tipik olarak sinüs enfeksiyonunuz geçtikten sonra, bazen antibiyotiklerin yardımıyla azalır.

Diş ağrınız iki günden fazla sürerse veya ciddi rahatsızlığa neden olursa diş hekiminize danışın