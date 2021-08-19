Diş ağrısına ambulans istedi, gelmeyince 112 istasyonunu ve ambulansı taşladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diş ağrısına ambulans istedi, gelmeyince 112 istasyonunu ve ambulansı taşladı

Diş ağrısına ambulans istedi, gelmeyince 112 istasyonunu ve ambulansı taşladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta diş ağrısı için ambulans çağırdığı iddia edilen bir kişi, ambulans gelmeyince 112 sağlık istasyonunu, ambulans ve sağlık çalışanlarının araçlarını taşladı.

Kahramanmaraş'ta diş ağrısı için ambulans çağırdığı iddia edilen bir kişi, ambulans gelmeyince 112 sağlık istasyonunu, ambulans ve sağlık çalışanlarının araçlarını taşladı.

Olay, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. Diş ağrısı için 112 acil çağrı merkezini aradığı iddia edilen İ.D. (29), hastaneye gitmek için ambulans istedi. Ambulans gönderilmediği için Narlı 112 sağlık istasyonu binasına gelen İ.D., sağlık görevlilerine hakaret ettikten sonra kaldırım taşları ile binanın camlarını kırdı. Daha sonra istasyon önündeki ambulansa ve sağlık çalışanlarının park halindeki 2 aracına da zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri İ.D.'yi gözaltına aldı.

Sağlık çalışanlarının da karakola giderek şüpheliden şikayetçi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Diş ağrısına ambulans istedi, gelmeyince 112 istasyonunu ve ambulansı taşladı
Diş ağrısına ambulans istedi, gelmeyince 112 istasyonunu ve ambulansı taşladı
Diş ağrısına ambulans istedi, gelmeyince 112 istasyonunu ve ambulansı taşladı
Diş ağrısına ambulans istedi, gelmeyince 112 istasyonunu ve ambulansı taşladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tatil yolculuğu faciayla bitti! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti
Tatil yolculuğu faciayla bitti! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Murat Kurum Mehmet Şimşek Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Düm Tek Tek İrem Derici Davut Güloğlu
Spor Ali Koç Muslera Ozan Tufan Dimitris Pelkas Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diş ağrısına ambulans istedi, gelmeyince 112 istasyonunu ve ambulansı taşladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 14:31:06. #1.15#

title