DİŞ AĞRISINA AMBULANS GELMEYİNCE 112 İSTASYONU VE AMBULANSA TAŞLA SALDIRDI
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DİŞ AĞRISINA AMBULANS GELMEYİNCE 112 İSTASYONU VE AMBULANSA TAŞLA SALDIRDI

DİŞ AĞRISINA AMBULANS GELMEYİNCE 112 İSTASYONU VE AMBULANSA TAŞLA SALDIRDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, dişi ağrıdığı için evine ambulans gönderilmeyen İ.D. (29), 112 acil istasyonuna giderek kaldırım taşıyla binaya, ambulansa ve park halindeki araçlara saldırdı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, dişi ağrıdığı için evine ambulans gönderilmeyen İ.D. (29), 112 acil istasyonuna giderek kaldırım taşıyla binaya, ambulansa ve park halindeki araçlara saldırdı. İ.D., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.D., 112'yi ayarak dişinin ağrıdığını belirtip hastaneye gitmek için ambulans istedi. Diş ağrısı için ambulans gönderilmediği cevabını alan İ.D., telefondaki görevliye hakaret ettikten sonra Narlı 112 İstasyon binasına gitti. Buradaki görevlilere de hakaret eden İ.D., daha sonra kaldırım taşıyla binanın camlarını kırdı. İ.D., daha sonra istasyon önündeki ambulansa ve sağlık çalışanlarının park halindeki 2 aracına da zarar verdi. İ.D., ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık çalışanları da karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu. İ.D., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

DİŞ AĞRISINA AMBULANS GELMEYİNCE 112 İSTASYONU VE AMBULANSA TAŞLA SALDIRDI
DİŞ AĞRISINA AMBULANS GELMEYİNCE 112 İSTASYONU VE AMBULANSA TAŞLA SALDIRDI
DİŞ AĞRISINA AMBULANS GELMEYİNCE 112 İSTASYONU VE AMBULANSA TAŞLA SALDIRDI
DİŞ AĞRISINA AMBULANS GELMEYİNCE 112 İSTASYONU VE AMBULANSA TAŞLA SALDIRDI
DİŞ AĞRISINA AMBULANS GELMEYİNCE 112 İSTASYONU VE AMBULANSA TAŞLA SALDIRDI
DİŞ AĞRISINA AMBULANS GELMEYİNCE 112 İSTASYONU VE AMBULANSA TAŞLA SALDIRDI
DİŞ AĞRISINA AMBULANS GELMEYİNCE 112 İSTASYONU VE AMBULANSA TAŞLA SALDIRDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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DİŞ AĞRISINA AMBULANS GELMEYİNCE 112 İSTASYONU VE AMBULANSA TAŞLA SALDIRDI - Haberler
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