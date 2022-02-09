Diş ağrısı nasıl geçer? Diş ağrısına ne iyi gelir?

Diş ağrısı genellikle dişlerin tüketilen asitli, şekerli yiyecekleri oluşturduğu tahribat ve diş temizliğinin iyi yapılmamasıyla birlikte zamanla çürümesi sonucu ortaya çıkar. Ancak diş ağrısına neden olan başka etkenlerde olabilir. Yirmilik diş çıkartma , dolgu düşmesi ve diş iltihabı da diş ağrısına sebep olabilir. Diş ağrısının kesin çözümünün hekime başvurmak olduğunu ve zamanında önlem alınmaması durumunda ilerleyen dönemlerde daha büyük sorunlar ile karşılaşabileceğinizi unutmamanızı tavsiye ederiz.

DİŞ AĞRISI NEDİR?

Diş ağrısı dişin çevresinde veya içerisinde gerçekleşen ağrıya denir. Bu ağrılar diş etinin zedelenmesinden, tahriş olmasından, aşırı derecede sıcak tüketiminden de kaynaklanabilir.

Dişin içerisinde yer alan dokular ve sinirler düzenli diş bakımı yapılmamasıyla, yanlış beslenmeyle birlikte bakteri üretebilir, apse ve şiddetli ağrılara sebep olabilir.

Doğru tedavi uygulanmaması durumunda ilerleyen evrelerde diş ağrısı ateş ve baş ağrısına sebep olabilir.

DİŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

Uzmanlar diş ağrısı oluşmadan önce alınacak olan tedbirlerin çok önemli olduğunu belirtmektedir. Yemeklerden sonra ve uyumadan önce dişlerin fırçalanmasının sonrasında ise diş ipi kullanımının diş ağrısına engel olacağının önemini vurgulamaktadırlar. Diş ağrısının öncelikli en doğru çözümü diş hekiminden yardım almaktır. Ancak diş ağrısı, diş hekimine gidemeyeceğiniz bir zamanda kapınızı çalarsa bu ağrıları geçiştirmek mümkün. Öncelile iltihap ve şişlik varsa kesinlikle hekiminize danışarak antibiyotik kullanımı önerilmektedir. Ama şişlik yoksa ağrı çekiyorsanız yine hekiminizin daha önce kullanmanızı önerdiği ağrı kesicilerin olumlu etkisini görebilirsiniz. Ancak ilaç kullanmak istemiyorsanız, doğal ve bitkisel çözümlerde diş ağrısını geçirebilir.

DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Diş ağrısı yaşıyorsanız öncelikle mentol ya da nane aroması olan bir diş macunu dişlerinizi iyice fırçalamanızı öneririz. Sonra ise diğer yöntemleri uygulamaya başlamanızı öneririz.

Tuzlu Su Gargarası

Bir bardak su içerisine 2 kaşı tuzu karıştırıp, çözününceye kadar bekleyin. Çözündükten sonra ağrının yer aldığı bölgeye denk gelecek şekilde gargara yapın. Tuzlu su bu bölgede yer alan bakterilerin yok olmasına ve iltihabı hafiflemesine yardımcı olacaktır.

Soğuk Kompress

Diş ağrısının yanında yüzünüzde şişkinlik varsa, şişkinliğin üzerine 20 dakikalık aralarla uygulanacak soğuk kompress baskı, yüzünüzdeki şişkinliğin ve iltihaplanmanın azalmasına, ağrının ise hafiflemesine yardımcı olacaktır.

Kafanfil, Karafin Yağı

Antibakteriyel ve uyuşturma özelliği ile bilinen karanfil diş ağrısındaki en etkili çözümlerden biridir.

Yağ olarak pamuğa damlatılıp ağrı yaratan bölge ya da dişin üzerine koyduğunuzda bakterileri öldürecek ve ağrının azalmasına yardımcı olacaktır. Eğer yağı yok ama tane olarak varsa yine aynı şekilde ağrı yaratan bölgenin üzerine koyup üzerine baskı uygulayın 15 dakika bekleyin.

Karabiber

Doğal antibiyotik olarak bilinen tane karabiberi ağrıyan diş bölgesine yerleştirin ve üzerine baskı uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra etki edecektir.

Üzüm Sirkesi Gargarası

Dezenfe özelliği olan üzüm sirkesi ile yapılan gargara bu bölgedeki bakterileri öldüreceği için ağrının hafifletilmesine yardımcı olacaktır. İçerisine bir kaşık tuz atılıp etkisini arttırmak mümkün.

Vanilya Özü

Vanilya özü fazla miktarda ekstrat ve antioksidan deposudur. Pamuk yardımı ile ağrı yapan bölge üzerine uygulandığında ağrının azalmasına ve bölgenin iyileşmesine yardımcı olacaktır.

Oksijenli Su Gargarası

Su ile seyreltilmiş oksijenli su ile yapılan gargara bölgedeki bakterilerin ölmesine ve iltihabın azalmasına yardımcı olacaktır. Ancak bu gargarayı yaparken yutulmamasına özen göstermenizi öneririz.

Zerdeçal Macunu

Zerdeçal antiseptik özelliğe sahiptir. Zerdeçal ile bir miktar suyu karıştırıp macun haline getirdikten sonra ağrı yapan bölgeye uygulamanız ağrının ve şişliğin azalmasına yardımcı olacaktır.

Çörek Otu

Uyuşturucu özelliği olmamasına rağmen ağrının geçmesinde ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli rol oynar.

Bir kaşık çörek otunu, iki bardak sirkenin içerisine koyup kaynatın. Soğuduktan sonra suyunu süzerek gargara yapın ağrıyı yapan etkenlerin azalmasını sağlayacaktır.

Kırmızı Biber ve Zencefilli Kür

Antioksidan özelliğine sahip kırmızı biber, ağrı kesici ve iltihap giderici zencefilden oluşan bu kür diş ağrısının azalmasındaki en etkili yöntemlerdendir bu yöntem aynı zamanda boğaz ağrısına da iyi gelmektedir. Her iki baharatın tozlarından birer kaşık bir miktar su ile iyice karıştırılarak macun kıvamına getirilip ağrı olan bölgeye uygulanır.

Sarımsak

Doğal antibiyotik olarak adlandırılan sarımsağın enfeksiyon ve mikroplara karşı etkili olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Bir veya iki diş sarımsak ağrıyan bölgeye yerleştirilir ve üzerine baskı uygulanır 15 dakika beklendiğinde ağrıların azalmasında etkili olacaktır.

Alkol

Hemen hemen herkesin aklına gelen yöntemlerden bir tanesi olan alkol uzmanlar tarafından fazla tavsiye edilmesede bakteri ve virüslerin ölmesinde çok etkilidir. Alkol ile ıslatılmış pamuğu toz nane veya karabibere batırarar ağrı yapan bölgeye uygulayabilirsiniz. Ancak iltihaplanmadan dolayı antibiyotik kullanıyorsanız bu yöntemi tercih etmemenizi öneririz.

Nane Çayı ve Yağı

Doğal antiseptik ve antibakteriyel özelliğiyle özelllikle üst solunum yolu hastalıklarında faydalarıyla bilinen nane, diş ağrısında da çok iyi bir yardımcıdır. Çayını soğuduktan sonra ağızda bekleterek gargara yapabilir, yağını ise pamuka uygulayıp ağrı yapan bölgenin üzerine yerleştirebilirsiniz.

Karbonat

Karbonat diş sağlığındaki faydaları uzun zamandır bilinmektedir. Yarım bardak ılık suyun içerisine bir kaşık karbonat ekleyip gargara yapabilir ya da ıslak bir pamuğu karbonata batırıp ağrı yapan bölgeye koyabilirsiniz.

Zeytin

Antioksidan özelliğe sahip olan zeytin, çekirdeği çıkartıldıktan sonra ağrı olan bölgeye yerleştirdikten 1-2 dakika sonra ağrının azaldığını göreceksiniz.

Maydanoz

Tıpkı zeytin gibi iyi bir antioksidan olan maydanoz diş ağrısına da iyi gelmektedir. Katı sıkacağında sıktığınız ya da bir miktar su içerisinde kaynattığınız ve soğumasını beklediğiniz maydanoz suyu ile yapacağınız gargara diş ağrınızın azalmasında fayda sağlayacaktır.

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