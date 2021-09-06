Dirt 5 Wild Spirits güncellemesiyle oyuna yeni içerikler ekleniyor

Wild Spirits güncellemesiyle Dirt 5'e yeni araçlar, pistler ve kariyer etkinlikleri eklenecek.

Geliştiricileri Codemasters, Dirt 5 için sabit bir hızda yeni içerikler yayınlıyor. Xbox'ın YouTube hesabında paylaştığı videoda oyuna eklenen araçlar, yeni etkinlik alanları ve cadılar bayramı etkinliği geldiğini de gösteriyor.

Oyuna eklenen araçlar arasında 2021 Ford Bronco ve Prodrive Hunter ekleniyor. Sisli ve kum fırtınalı hava durumları ekleniyor. Toplamda 2 yeni araba, 25 kariyer etkinliği, 2 yeni kariyer sponsorluğu, 2 yeni Morocco pisti, 5 ikonik araç kaplaması, sisli ve kum fırtınalı oyun alanı etkinliği, araç deseni, stickerlar ve daha fazlası Wild Spirits güncellemesinde.

Oyuna çok sayıda ücretsiz içerik eklendiğinden, yarış türünün herhangi bir hayranı, özellikle Dirt 5'in yerel bölünmüş ekranı destekleyen birkaç oyundan biri olduğunu düşünülüyor.

Dirt 5, PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series X/S platformlarında oynanabilir.

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