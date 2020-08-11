Dirt 5 çıkış tarihi 1 hafta ertelendi | Xbox One, PS4 ve PC Dirt 5 sistem gereksinimleri
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Dirt 5 çıkış tarihi 1 hafta ertelendi | Xbox One, PS4 ve PC Dirt 5 sistem gereksinimleri

Codemasters tarafından geliştirilen Dirt 5 yakın zamanda çıkacak fakat 1 hafta gecikmeli. Dirt 5 platformları, Dirt 5 fiyatı hakkında merak edilenler.

Dirt 5 çıkış tarihi 1 hafta ertelendi | Xbox One, PS4 ve PC Dirt 5 sistem gereksinimleri
11.08.2020 17:08 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:12

Araba yarışı oyunları en çok tercih edilen video oyunu türlerinden. Need For Speed, Forza Horizon gibi pek çok oyunun bulunduğu kategoride Dirt yıllardır en çok oynanan oyunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Dirt 5 çıkış tarihi? Dirt 5 platformları neler? Dirt 5 hakkında merak edilenler haberimizin detaylarında.

DIRT 5

Yarış oyunu tutkunlarının uzun süredir beklediği Dirt 5'ten yeni görüntüler geldi. Codemasters tarafından geliştirilen ve yayınlanan Dirt serisine bir yenisi ekleniyor. Dirt 5'in yeni gelen fragmanı ile birlikte oyuna ait pek çok detay da ortaya çıktı.

Oyun içerisinde pek çok yenilik görülecek. 10 farklı konumun olacağı oyunda bölgeler de açıklandı: Roosevelt Adası, Norveç, Yunanistan, Çin, Fas, Nepal, Arizona, İtalya, Güney Afrika ve Brezilya.

Off-road yarışları hakkında duyumlar da var. Geniş haritalara ek olarak çevrimdışı etkinlik türleri de etkin olacak. Bunlar için Ultra Cross, Landrush, Rally Raid, Ice Breaker, Stampede, Path Finder, Gymkhana, Sprint, Time Trial gibi etkinlik türlerini seçmeniz gerekir. Oyunda 9 yarış türü olacak ve 130'dan fazla etkinlik oyuncular için açık olacak.

Oyun içerisinde çok zorlayıcı ve detaylı parkurlar bulunuyor. Ayrıca araba özelleştirme özelliği de sunuluyor. İnternete bağlı olmadığınız zaman bile uzun soluklu parkurlara sahip olabileceksiniz.

Dirt 5 çıkış tarihi 1 hafta ertelendi | Xbox One, PS4 ve PC Dirt 5 sistem gereksinimleri

DIRT 5 ÇIKIŞ TARİHİ

Codemasters tarafından geliştirilen araba yarışı Dirt 5, 9 Ekim'de çıkması bekleniyordu. Fakat gelen son haberlere göre oyunun çıkış tarihi bir hafta ertelendi. 16 Ekim'de çıkması bekleniyor.

Amplified sürümünü ön sipariş veren oyuncular, oyuna 3 gün önceden yani 13 Ekim tarihinde ulaşabilecek.

DIRT 5 PLATFORMLARI

PS4, Xbox One ve PC içi gelecek.

DIRT 5 FİYATI | ÖN SİPARİŞ FİYATLARI

PlayStation Standart sürüm - 299,00 TL

PlayStation Amplified sürüm - 409,00 TL

Xbox Store Standart sürüm - 197,50 TL

Xbox Store Amplified sürüm - 255,00 TL

Steam Standart sürüm - 92,00 TL

Steam Amplified sürüm - 119,00 TL

Yeni nesil konsollarda da ulaşılabilir olacak oyun için ek ücret ödenmeyecek.

Dirt 5 çıkış tarihi 1 hafta ertelendi | Xbox One, PS4 ve PC Dirt 5 sistem gereksinimleri

DIRT 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

En düşük sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64-Bit Windows 10 (18362)

İşlemci: Intel Core i3 2130/ AMD FX 4300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970/ AMD RX 480 (DirectX12 Graphics Card)

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Compatible

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64-Bit Windows 10 (18362)

İşlemci: Intel Core i5 9600K/ AMD Ryzen 5 2600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1070 Ti/ AMD Vega 64 (DirectX12 Graphics Card)

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Compatible

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