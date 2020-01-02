Dirinler Döküm'den Kınık ilçesine yeni yıl hediyesi!

02.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:32

Dirinler Döküm'ün Kınık OSB'de yapacağı yatırım ile ilgili protokol Kınık Belediye Başkanı ve Kınık OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sadık Doğruer, Dirinler Döküm Yönetim Kurulu Başkanı Melih Dirin ve Kınık OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Akgün ile Kınık OSB yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda imzalandı.

Üretim ve ihracat artacak

Başta rüzgar enerji santralleri olmak üzere gemi inşaa ve otomotiv sektörlerine döküm yaptıklarını belirten Dirinler Döküm Yönetim Kurulu Başkanı Melih Dirin, Kınık OSB içinde aldıkları 150 dönümlük parselde kuracakları tesis ile üretim kapasitelerini artırarak bu sektörlerdeki tüm parçaları üretmeye başlayacaklarını söyledi.

2020 yılı içinde tesisin temelini atarak inşaatını tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Melih Dirin, "2020 yılı sonunda fabrikamızı faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Halen17 bin ton ile üretimimizin yüzde 90'ının ihracat oluşturuyor. Kınık'taki yeni fabrikamızda, daha özellikli ve yüksek teknoloji isteyen parçaların dökümünü yapabileceğiz. Bu da bizim hem üretimimizi hem de ihracatımızı büyük oranda arttıracak" diye konuştu.

"Kınık için önemli yatırım"

Kınık OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Akgün ise Kınık OSB olarak Dirinler Döküm'ü bölgelerinde kazandırmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kınık Organize Sanayi Bölgesi'nin 1995 yılında İzmir İl Özel İdaresi tarafından kurulduğunu ve o günden bu yana sürekli gelişim gösterdiğini belirten Akgün, "Yedi parselde üretim faaliyeti sürüyor, altı katılımcımız yapı ruhsatlarını aldı, inşaatları devam ediyor. 2020 yılında ise Dirinler ile birlikte 8 firmanın temel atmasını bekliyoruz" dedi.

Dirinler'in bölgelerini tercih etmelerinin hem OSB'ye hem de Kınık'a büyük katkı sağlayacağını ifade eden Akgün, "Dirinler gibi büyük bir grubun bölgemize gelmesi, başta istihdam olmak üzere bir çok anlamda katkı sağlayacak. Kınık OSB olarak kendilerine her tür kolaylığı sağladık. Önümüzdeki süreçte başka önemli grupların da Kınık OSB bünyesine katılacağını bekliyoruz" diye konuştu.

"İstihdam sağlayacak"

Kınık Belediye Başkanı ve Kınık OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sadık Doğruer ise Kınık OSB'nin Kınık ekonomisi ve istihdamı için önemli olduğunu belirterek, "Dirinler Döküm Sanayii'nin 150 dönüm alanda bölgemizde faaliyet gösterecek olmasından memnunuz. Dirinler Döküm Sanayinin ilçemize kazandıracağı istihdam bizleri heyecanlandırıyor. Dirinler Döküm'ün bölgemize artı katma değer katacağına inanıyorum. Yatırımcılarımızın ilçemizdeki her türlü iş ve işlevlerinde destekçileri olacağımızı bildirmek isterim" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler