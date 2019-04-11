Dirinler'den Hem Milli Hem Yerli Rekor

İzmir'de 1952 yılından bu yana takım tezgahı ve pres imalatı yapan Dirinler, raylı sistemde Drinns markasıyla çifte devrime imza etti. 30 gün süren işlemi 10 dakikaya indiren Yeraltı Torna Tezgahı'ndan sonra bu kez bir tren vagonunu 24 saat gibi kısa sürede yapabilen 65 metrelik dev freze üretildi.

Drinns, dünyanın en büyük demiryolu fuarından biri olan Eurasia Rail Fuarı'na çifte devrimiyle damga vurdu. Fuar İzmir'de sektörün buluşma noktası olan Euroasia Rail'deki standında Drinns, Yeraltı Torna Tezgahı ile 24 saatte bir vagon üretimi yapabilen "Alüminyum Ekstrüzyon Profiller İçin Freze Tezgahı"nı tanıttı.

Dirinler Sanayi Makinaları Yönetim Kurulu Üyesi ve Dirinler GMBH Genel Müdürü Nihan Dirin, Türkiye ve dünyada raylı sistemlerde metro ve tramvayların tekerleklerinin tornalanması işleminin en önemli bakım hizmeti olduğuna dikkat çekerek "Eski sistemlerde tek bir vagonun tekerleklerin sökülüp bakımının yapılması en az 1 ay sürüyordu. Drinns olarak ürettiğimiz Yeraltı Torna Tezgahı ile şimdi bir vagonun işlemi 10 dakikada bitiyor. Yarım saat içinde ise kontrolleri yapılarak raylı sistem içinde o vagon yine devreye alınabiliyor" dedi.

Her sektörde kullanılabilir

Geçtiğimiz ekim ayında tamamlanan Yeraltı Torna Tezgahı'nın sektörde büyük bir ses getirdiğini ifade eden Nihan Dirin, "Ancak Drinns olarak bir vagonun sadece tekerlekleri üzerine yoğunlaşmadık. Türkiye'nin vagon üretiminde dışa bağımlılığının da ortadan kaldırılması için yeni bir çalışma içine girdik. Vagon üretiminde ülkemizin elini güçlendirmek için çıktığımız bu yolda yine milli ve yerli bir devrime imza attık. 65 metre uzunluğa sahip Alüminyum Ekstrüzyon Profiller İçin Freze Tezgahı ile artık bir vagon 24 saat içinde üretilebiliyor" diye konuştu. Türkiye'nin bu tezgahları yurtdışından ithal ettiğini, ancak yerli üretimde bunun sona erdiğini de ifade eden Dirin, "Artık Türkiye bu tezgahlı ihraç eden duruma geldi" dedi.

İhracatın önünü açtı

Türkiye'nin en büyük makine üreticisi olarak 'yerli ve milli' üretime çok önem verdiklerini belirten Dirin, yeni nesil tezgahın Türkiye'de ilk kullanımının bir firma tarafından yapıldığını ve üretilen ilk vagonun da yine ihraç edildiğini söyledi.

Yeni tezgahın en önemli avantajının ise sadece raylı sistemde değil, otomobilden havacılığına kadar sanayinin tüm kesimlerine hizmet verebilecek nitelikte olduğuna dikkat çeken Dirin, "Sanayinin gelişmesi için yerli üretim şart. Yerli üretim için de mühendislerini ve çalışanlarını el üstünde tutan, onlara değer veren sanayi kuruluşları şart. Dirinler'in ilkleri yapmasının altına yatan güç işte budur" dedi.

Hedef akıllı makineler

Bünyelerindeki AR-GE Merkezi aracılığıyla hedeflerini çok daha ileriye taşıdıklarını söyleyen Dirin, "Endüstri 4.0 çözümlere geçtiğimiz yıl başladık. Herhangi bir arıza yapmasına izin vermeyen makinelerin üretimi için çalışıyoruz. DrinnSmart 4.0 bunun ilk örneğiydi. Arızasını önceden söyleyen bir sistem. Bu sistemi geliştirip Türkiye'nin katma değerli ürünler liginde en üst seviyeye taşımaya kararlıyız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA