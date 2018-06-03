Diriliş Ertuğrul'dan, Game Of Thrones'a Transfer

'Diriliş Ertuğrul' dizisinden hemen sonra Amerika'da San Francisco State Univercity 'de theatre Department Master acting eğitimini alan oyuncu Alper Atak, Game Of Thrones un 8.sezonu ve serinin sinema filmi için audition daveti aldı.

"ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM"

Oyuncu, HBO yapım şirketinden gelen davetle Los Angeles'a gitti. Atak, "heyecanlıyım. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.