Diriliş'te Halime Sultan'ın Yerine Dahil Olan Oya Unustası, Kendini Gösterdi
Diriliş Ertuğrul'da Halime Sultan'ın yerine diziye dahil olan Oya Unustası'nın canlandırdığı Sugay Hatun, dün akşam yayınlanan bölümde izleyici karşısına çıktı.
TRT ekranlarında reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde diziye yeni katılan Oya Unustası'nın canlandırdığı Sugay Hatun, ilk defa seyirci karşısına çıktı.
OSMAN'IN SÜT ANNESİ OLACAK
Kaybettiği bebeğini toprağa gömmek üzereyken Ertuğrul Bey'le karşılaşan Sugay Hatun, Ertuğrul'un oğlu Osman'ın süt annesi olacak.
HALİME'NİN ÖLÜMÜ DERİNDEN SARSMIŞTI
Diriliş Ertuğrul'un geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde diziye veda eden Halime Sultan'ın ölümü izleyiciyi derinden sarsmıştı. Halime'nin yerine Diriliş'e dahil olan Sugay Hatun'a nasıl bir rol biçileceği merak konusu.
YORUMLAR (19)
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Bunlar ne film nede dizi hiçbir gerçeği yansıtmayan palavradan öteye gitmeyen enayilere yutturulan saçmalıklar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ulan bi bitmediniz be şu saçma sapan hiçbi faydası olmayan tarihle ögünmekten ruh hastası arapların fikirlerinden palavralarından peşinden gitmekten adamlar elektirikli yol yapıyo geri zekalılara bu saçma sapan zırvalar.Cevap Yaz 2 21 Yayından KaldırZRAPORU: Doğru arap sekiz dokuz yasındaki çocukla evleniyo sizin gibi insanlık düşmanları bunu savunup suç isliyo.2 Yayından KaldırİNSAF: batılıların saçma abartılı taraflı tarih filmlerini hayranlıkla ızle, yerli olunca (düzgün olanlar tabi) kıvır. . . bu ne kafa yani. . . tarih önemlidir, ders almalıdır. . . filmlerde biraz uydurma olur reyting için. . .Yayından KaldırYUSUF: geçmişini bilmeyen geleceğini bilemezTüm 19 yorumu okumak için tıklayın3 1 Yayından Kaldır