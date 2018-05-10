Diriliş'te Halime Sultan'ın Yerine Dahil Olan Oya Unustası, Kendini Gösterdi

TRT ekranlarında reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde diziye yeni katılan Oya Unustası'nın canlandırdığı Sugay Hatun, ilk defa seyirci karşısına çıktı.

OSMAN'IN SÜT ANNESİ OLACAK

Kaybettiği bebeğini toprağa gömmek üzereyken Ertuğrul Bey'le karşılaşan Sugay Hatun, Ertuğrul'un oğlu Osman'ın süt annesi olacak.

HALİME'NİN ÖLÜMÜ DERİNDEN SARSMIŞTI

Diriliş Ertuğrul'un geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde diziye veda eden Halime Sultan'ın ölümü izleyiciyi derinden sarsmıştı. Halime'nin yerine Diriliş'e dahil olan Sugay Hatun'a nasıl bir rol biçileceği merak konusu.