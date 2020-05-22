Diriliş meydanında asfalt serimi tamamlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diriliş meydanında asfalt serimi tamamlandı

Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan çalışmalar çerçevesinde altyapısı yenilenen Diriliş Meydanı'nda sıcak asfalt serimi tamamlandı.

Diriliş meydanında asfalt serimi tamamlandı
22.05.2020 13:28 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:31

Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan çalışmalar çerçevesinde altyapısı yenilenen Diriliş Meydanı'nda sıcak asfalt serimi tamamlandı.

Diriliş Meydanı'nda Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Plan Proje Servisi tarafından hazırlanan proje çerçevesinde başlatılan altyapı çalışmaları sona erdi.

Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) tarafından eski asbestli pik içme suyu boruları yenilenerek kanalizasyon hattı değiştirilen bölgede daha önce bulunmayan yağmur suyu drenaj hattı oluşturuldu.

Sağanak yağışlarda yolda oluşan su birikintileri ve sel baskın riskini ortadan kaldıran yağmur suyu drenaj hattı ile birlikte altyapı çalışmaları tamamlanan Diriliş Meydanı'nın yaya kaldırımları da yine belediye ekiplerince yenilendi.

Fen İşleri Müdürlüğü İnşaat Yatırım Servisi ekiplerince dün gündüz saatlerinde sıcak asfalt serimine başlanılan Diriliş Meydanı'nda gece saatlerinde çalışmalar tamamlandı.

Bölgede yenilenecek olan aydınlatma sistemi ve yol çizgi çalışmalarının yanı sıra ağaçlandırma çalışmalarının da kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı Haber
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Haber
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama Haber
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Haber
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor Haber
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde korona ve trafik kurallarını hiçe sayan yolculuk
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde korona ve trafik kurallarını hiçe sayan yolculuk
İletişim Başkanı Altun, 'camide müzik' skandalına tepki gösterdi: Kabul edilemez bir saldırı
İletişim Başkanı Altun, "camide müzik" skandalına tepki gösterdi: Kabul edilemez bir saldırı
Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Son Dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Son Dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
'Dua kitabı satmıyorum, okuyorum' diyen dilenci, Sübhaneke'yi okuyamadı
"Dua kitabı satmıyorum, okuyorum" diyen dilenci, Sübhaneke'yi okuyamadı
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı
İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı
Trump 'Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum' dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Trump "Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum" dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Veyis Ateş'in programındaki yellenme olayı sonrası espriler havada uçuşuyor
Veyis Ateş'in programındaki yellenme olayı sonrası espriler havada uçuşuyor
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik...
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme
Birleşmiş Milletler, Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı
Birleşmiş Milletler, Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Genç kadın, oğlu için yapılan 'Gebersin' yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Genç kadın, oğlu için yapılan "Gebersin" yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Sezen Aksu Hande Ataizi Burcu Esmersoy
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İzmir Antalya Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Diriliş meydanında asfalt serimi tamamlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 13:32:31. #1.14#
title