Diriliş Ertuğrul'un Yeni Kadın Başrol Oyuncusu Oya Unustası Oldu

TRT'nin reyting rekortmeni 'Diriliş Ertuğrul' dizisi sezon finaline yaklaşıyor. Beşinci sezonunda da yeni oyuncuları ve iddialı senaryosuyla adından söz ettirmeye hazırlanan dizinin başrol kadın oyuncusu Esra Bilgiç, geçen hafta dizisin hikayesi değişeceği için projeden ayrılmıştı.

SEÇİMLERİ GİZLİLİK İÇİNDE YAPILDI

Oyuncu kadrosu seçimleri gizlilik içinde yapılan dizinin yeni kadın yıldızının Oya Unustası olduğu ortaya çıktı. Dizinin yeni bölümünde seyirci karşısına çıkacak olan oyuncu, en son ATV ekranlarında yayınlanan "Masum Değiliz" dizisinde rol almıştı.

OYA UNUSTASI KİMDİR?

Oya Unustası, 1988 yılında İstanbul, Kadıköy'de doğmuştur. Aslen İzmir, Buca'lıdır. Anne tarafı büyükleri Selanik göçmeni, baba tarafı büyükleri ise Bulgaristan göçmenidir. İki ablası, bir abisi vardır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Bölümünden mezun oldu. Ayla Algan'dan oyunculuk ve sahne sanatları dersleri aldı. Unustası bu zamana kadar İzmir Çetesi, Sevdaluk, Beyaz Karanfil, Kalbim Ege'de Kaldı ve Masum Değiliz gibi projelerde rol aldı.