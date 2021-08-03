Diriliş Ertuğrul'un "Korkut Bey"i Hüseyin Özay vefat etti
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Diriliş Ertuğrul'un "Korkut Bey"i Hüseyin Özay vefat etti

Diriliş Ertuğrul'un 'Korkut Bey'i Hüseyin Özay vefat etti
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki", "Kurtlar Vadisi Pusu" ve "Ezel"in de aralarında olduğu pek çok dizide rol alan usta oyuncu Hüseyin Özay, 62 yaşında hayatını kaybetti.

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki", "Kurtlar Vadisi Pusu" ve "Ezel"in de aralarında olduğu pek çok dizide rol alan usta oyuncu Hüseyin Özay, 62 yaşında hayatını kaybetti.

Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde "Korkut Bey" karakterini canlandıran Özay'ın vefatını, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diriliş Ertuğrul dizimizin değerli oyuncusu ve kıymetli tiyatro sanatçısı Hüseyin Özay'ın vefatını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayım. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına sabır diliyorum." ifadeleriyle duyurdu.

Usta oyuncu, yarın öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Hüseyin Özay kimdir?

Hüseyin Özay, 1 Ocak 1959'da Samsun Vezirköprü'de dünyaya geldi. Samsun Belediyesi Konservatuvarına yazılarak tiyatro eğitim almaya başlayan sanatçı, 1986'da TRT'nin seslendirme sınavına başvurdu.

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı bu sınavda, Özay seçilen 69 kişi arasında yer aldı.

Özay, seslendirme sanatçısı olarak görev yaparken 1980'de tiyatro ile sahnelere adım attı ve ardından birçok tiyatro, dizi ve filmde rol aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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