Diriliş Ertuğrul oyuncusu Kudüslülerle buluştu

02.11.2019 21:22

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinde Melikşah Alp rolünde oynayan Melikşah Özen, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerle bir araya geldi.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından düzenlenen programla Özen, Filistinli hayranlarıyla buluştu. Filistinlilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Özen, kutsal topraklarda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Özen, Kudüslülerin Diriliş Ertuğrul dizisine ve kendisine gösterdiği ilgiyle gurur duyduğunu ifade etti. Diriliş Ertuğrul'un Müslüman halkların birbirine yakınlaşmasına çok büyük bir katkı sağladığına dikkati çeken Özen, bu dizide oynamaktan şeref duyduğunu vurguladı.

En büyük hayalim İstanbul'dan Mekke'ye atla gitmek

Özen, Diriliş Ertuğrul dizisinde çok rol yapmaya ihtiyaç duymadığını, at bindiğini ve hayat tarzının dizideki hayata benzer olduğunu belirterek, en büyük hayalinin İstanbul'dan Mekke'ye atla gitmek olduğunu kaydetti.

Programın sonlarına doğru soru-cevap kısmına geçen Özen, daha sonra kültür merkezinin bahçesinde kurulan platformun önünde Filistinli hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA