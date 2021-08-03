Diriliş Ertuğrul oyuncusu hayatını kaybetti
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Diriliş Ertuğrul oyuncusu hayatını kaybetti

Diriliş Ertuğrul oyuncusu hayatını kaybetti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerden tanıdığımız usta oyuncu Hüseyin Özay (62), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İşte Özay'ın ölüm nedeni...

Ses sanatçısı Onur Akay, "Ortaköy'de komşum olan usta oyuncu Hüseyin Özay'ı kaybettik. Kendisi ile zaman zaman çok güzel sohbetlerimiz oluyordu. Onu, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Korkut Bey' olarak izlemiştik. 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde ise kötü karakter rolüyle herkesin dikkatini çekmişti" açıklamasını yaptı.

Usta oyuncunun cenazesinin, 4 Ağustos Çarşamba günü öğle namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Hüseyin Özay son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde rol almıştı.

HÜSEYİN ÖZAY KİMDİR?

Hüseyin Özay, 1 Ocak 1959 yılında Samsun Vezirköprü'de dünyaya geldi. Samsun Belediyesi konservatuarına yazılarak tiyatro eğitim almaya başladı. 1986'da TRT'nin seslendirme sınavına başvurdu ve beş bin kişinin başvurduğu bu sınavda seçilen 69 kişi arasında yer aldı. Seslendirme sanatçısı olarak görev yaparken 1980 yılında tiyatro ile sahnelere adım attı ve ardından birçok tiyatro, dizi ve filmde rol aldı.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu hayatını kaybetti

Kaynak: Snob Magazin

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