'Diriliş Ertuğrul' oyuncusu Hanifi Koç'tan ailelere destek ziyareti

10.09.2019 19:30

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da HDP binası önünde eylemleri 8. gününde devam ederken, bir destek ziyareti de Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncu Hanifi Koç'tan geldi.

HDP Diyarbakır İl Teşkilatı önünde çocuklarının dağa kaçırılması nedeniyle oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretleri devam ediyor. Eylem 8. gününe girerken, ailelere bir destek ziyareti de Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan oyuncu Hanifi Koç'tan geldi. Hanifi Koç, "Bunu millete iyi bir gelecek olarak görüyorum. İnsanların ayaklanması, bu insanların feryadı Türk milletine bir şey söylüyor" dedi.

Koç, "Biz bir bütünüz, tekiz, yekpareyiz. Artık terörün ülkemizde, şehirlerimizde olmasını istemiyoruz. Bu onun eseri. Bunu da başlatan Hacire annedir, Allah ondan razı olsun" diye konuştu.Oyuncu Hanifi Koç, daha sonra gazilerle görüşüp bir süre oturduktan sonra ayrıldı.

(Rıdvan Kılıç - Murat Başal/İHA)

Kaynak: İHA